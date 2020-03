Gilbert mener regjeringen har sittet på gjerdet

Gilbert føyer seg inn i rekken av leger over hele landet som er alvorlig bekymret over måten virusepidemien har spredt seg på i Norge, skriver Klassekampen. Onsdag var Den norske legeforening i møte med helsemyndighetene. Legene tok opp manglende kapasitet på sykehusene, mangel på smittevernutstyr og smitteverntiltak som var satt inn for sent.

Mads Gilbert er overlege ved Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han sier regjeringen har sittet på gjerdet når det gjelder håndteringen av virusutbruddet, og at den har vist en tilbakelent holdning.

– Nå må myndighetene ta ledelsen. Mitt budskap til statsministeren er: Finn fram storslegga, Erna, sier Gilbert til avisen.

Han sier regjeringen i for stor grad har overlatt til lokale myndigheter å håndtere virusutbruddet. Nå tar overlegen initiativ til at landets storbyer, hvor de fleste smittetilfellene befinner seg foreløpig, går sammen om å innføre strengere smitteverntiltak.

– Dette bør skje i løpet av svært kort tid, sier Gilbert.

DSB: Ha litt ekstra av det viktigste du trenger for å klare deg