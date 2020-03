Mandag steg tallet på coronasmittede med 23 personer. Dermed har i alt 192 personer fått påvist coronaviruset i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er som forventet, ifølge avdelingsdirektør Line Vold for smittevern og beredskap ved FHI.

– Vi forventer at det blir flere tilfeller framover, og vi forventer flere tilfeller der vi ikke greier å spore smitten ut av landet, men at vi får smittespredning lokalt i Norge, sier Vold til NTB.

Coronaviruset har nå spredt seg til alle landets fylker. Viken har flest tilfeller, 44, etterfulgt av Oslo med 35 tilfeller. Møre og Romsdal og Nordland har færrest smittetilfeller, med henholdsvis to og tre smittede.

Flest menn

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet sier neste fase i coronautbruddet vil komme når det ikke lenger er mulig å spore smitten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Seks av ti smittede er menn, mens gjennomsnittsalderen på de smittede er 44 år, viser FHIs oversikt mandag.

55 er blitt smittet i Norge, mens 134 personer er smittet i utlandet. Tre tilfeller er fremdeles under avklaring.

Ifølge VG er over 200 personer nå smittet. Årsaken til ulikheten mellom VGs og FHIs tall er at FHI registrerer nye smittetilfeller fram til klokken 16 og deretter kvalitetssikrer tallene, mens VG oppdaterer sine tall kontinuerlig.

– Vi vet at det vi avdekker i vår overvåking, ikke avdekker absolutt alle tilfellene, sier Vold.

Neste fase

Så langt har legene greid å spore hvor den enkelte har blitt smittet. Men et såkalt «knekkpunkt» vil komme når dette ikke lenger er mulig.

Slik beskytter du deg mot koronaviruset: * Vask hendene ofte og grundig. Bruk antibac dersom håndvask ikke er mulig. * Hold minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. * Sykdommen kan smitte på tre måter: – gjennom luft når en syk person nyser eller hoster (dråpesmitte) – ved direkte kontakt med syke – ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander * Verdens helseorganisasjon anslår at inkubasjonstiden er 5–6 dager, men den kan variere fra 0–14 dager. * Om man blir forkjølet: Hold god avstand til andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. * Munnbind anbefales ikke for friske personer. * Vanlige symptomer på koronasmitte er hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. * Dersom man mistenker at man er smittet, bør man holde seg hjemme. Ring fastlegen eller nærmeste legevakt på telefon 116117.

– Det viktige er om man kan spore smitten eller ikke. Så lenge vi kan spore den, har vi kontroll på smittekjeden. Neste fase er når vi har smitte gående i samfunnet. Som regel vil dette komme i klynger først og deretter bre seg utover, sier Vold.

Hun håper imidlertid at smitten vil fortsette å spre seg langsomt.

– Det er god grunn til å gjøre det vi kan for å bremse utviklingen og sørge for at

Fakta om viruset covid-19: * En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina, en by med 11 millioner innbyggere, hovedstad i Hubei-provinsen. * Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse. * Over 80 prosent får milde symptomer, risikoen er aller størst for eldre og syke. Dødeligheten er trolig under 1 prosent, ifølge norske helsemyndigheter. * WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. * Fram til tirsdag 25. februar hadde 100 nordmenn blitt testet for viruset. Ingen har fått påvist smitte. * 26. februar bekreftes det første tilfellet av viruset i Norge hos en person i Nord-Norge som har vært i Kina. Personen er frisk og holdes isolert. Folkehelseinstituttet vurderer det som svært lite sannsynlig at vedkommende utgjør en smitterisiko. * Samme dag ba Folkehelseinstituttet norske helsemyndigheter forberede seg på en alvorlig epidemi. Kilde: Folkehelseinstituttet, diverse nyhetsbyråer.

epidemikurven blir så langstrakt som mulig. Dersom mange blir syke på én gang, vil vi også få en del som blir alvorlig syke, og som kanskje krever intensivbehandling. Det kan føre til en strekk på sykehusene, sier Vold.

Seks på sykehus

Ytterligere en coronasmittet person er innlagt ved Oslo universitetssykehus. Dermed er til sammen seks personer innlagt med viruset i Norge.

Fra før er fem coronasmittede personer lagt inn på ulike sykehus rundt om i landet, ved henholdsvis Drammen sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim, Oslo universitetssykehus, Bærum sykehus og på sykehus i Vestfold.

Flere leger frykter nå kapasitetsmangel ved sykehusene og at det ikke være plass til alle dersom viruset sprer seg raskt.

– Vi gjør veldig mye for å bremse utviklingen og bryte smittekjeden, understreker Vold.

