Viruset sprer seg videre på flere kontinenter

– Hele landet er nå i krig med denne smittsomme sykdommen, sa den sørkoreanske presidenten Moon Jae-in tirsdag.

477 nye tilfeller ble samme dag bekreftet i landet. Det samlede antallet smittede i Sør-Korea er nå over 5.000 – flere enn i noe annet land med unntak av Kina.

Også i Europa sprer viruset seg, og i Italia er over 2.000 mennesker smittet.

Samtidig faller antall nye tilfeller i Kina, der sykdommen først oppsto. Flere av de nye smittede som er oppdaget, er personer som kommer tilbake til Kina fra utlandet.

Kinesiske myndigheter har derfor innført 14 dagers karantene for alle reisende som kommer fra Sør-Korea, Japan, Iran og Italia.

Økonomisk sjokk

– Vi er i ukjent territorium, sa generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) mandag.

Han sa det aldri tidligere er oppdaget et luftveisvirus som spres innad i befolkningsgrupper, men som likevel kan stanses med riktige tiltak.

Hvilke tiltak som er riktige, er blitt et stort dilemma for myndighetene i en lang rekke land. Regjeringen i Kina innførte tidligere i år ekstreme tiltak som bidro til å bremse sykdommen – men som også ble et stort sjokk for økonomien.

Millioner av mennesker ble i praksis isolert, og mange fikk beskjed om å holde seg innendørs. I deler av landet ble økonomien i en periode nærmest lammet.

Imidlertid virker det som de drastiske grepene har gitt resultater, og tirsdag ble det bare rapportert om 125 nye smittetilfeller i Kina.

– Må unngå panikk

I europeiske land er tilnærmingen foreløpig en annen, men også her gjøres det forsøk på å hindre tett kontakt mellom mennesker. I Nord-Italia har myndighetene hindret ferdsel inn og ut av byer hvor viruset sprer seg.

– Vi bør ikke gi etter for panikk, men situasjonen vil trolig fortsatt bli verre, sa EUs krisehåndteringskommissær Janez Lenarcic mandag.

I et forsøk på å samordne innsatsen har EU dannet et felles responsteam. 18 EU-land har også gått sammen om å kjøpe beskyttelsesutstyr. Men ingen EU-land viser tegn til å ville innføre grensekontroller som følge av viruset.

Så langt er 32 mennesker bekreftet smittet i Norge, og Helsedirektoratet sa tirsdag at det er risiko for lokal spredning av viruset i løpet av noen dager.

