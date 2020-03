To koronatilfeller påvist i Drammen

De to kom nylig hjem fra reise i Nord-Italia og befinner seg nå i hjemmekarantene.

– Vi har nå løpende kontakt med de smittede og deres nærkontakter. De smittede har tatt beskjeden med fatning og bidrar i stor grad til å finne fram til viktig informasjon i smittesporingsarbeidet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det to smittetilfellene, er de første bekreftede tilfellene av viruset i Drammen.

– Dette er et virus som sprer seg veldig lett. Derfor er det ikke overraskende at vi nå har fått påvist viruset også her. Men nettopp fordi vi har regnet med at det også ville komme hit, har vi vært godt forberedt på den situasjonen som nå har oppstått og fulgt de nasjonale føringene, sier Sagberg.

Mandag kveld opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at totalt 25 personer i Norge har testet positivt på koronaviruset. Det er uklart om de to tilfellene i Drammen er blant de 25.