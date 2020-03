Luftforurensning kan forkorte liv med nesten tre år

– Luftforurensning er en større folkehelserisiko enn tobakksrøyking, sier forsker Jos Lelieveld ved Max Planck Institute i Mainx i Tyskland.

Han har sammen med flere forskere gjort en studie som viser at sammenlignet med andre årsaker som fører til for tidlig død, dreper luftforurensing 19 ganger flere mennesker hvert år enn malaria, ni ganger flere enn hiv og aids og tre ganger flere enn alkohol, ifølge studien. Den er publisert i tidsskriftet Cardiovascular Research.

– Pandemi

Koronar hjertesykdom og slag utgjør nesten halvparten av disse dødsfallene, ifølge studien. Resten dør av lungesykdommer og ikke-smittsomme sykdommer som diabetes og høyt blodtrykk. Bare seks prosent dør av lungekreft i forbindelse med luftforurensning.

– Våre resultater viser at det er en luftforuresningpandemi, sier forsker Thomas Munzel, som også står bak studien.

– Både luftforurensning og røyking kan forebygges, men i løpet av de siste tiårene har det vært mye mindre oppmerksomhet rundt luftforurensning enn røyking, spesielt blant kardiologer, sier Munzel. En kardiolog er en lege med spesialisering i hjertesykdommer.

Asia hardest rammet

De områdene som er hardest rammet av luftforurensning, ligger i Asia. I Kina får mennesker forkortet livet sitt med 4,1 år i gjennomsnitt som følge av luftforurensningen, India er snittet på 3,9 år og 3,8 år i Pakistan, ifølge studien.

Lelieveld sier at mange av dødsfallene kan unngås hvis man erstatter fossilt brennstoff med ren, fornybar energi.

– Studien viser at rundt to tredeler av for tidlige dødsfall skyldes menneskeskapt forurensning, hovedsakelig fra fossilt brensel. Tallet er 80 prosent i høyinntektsland, sier Munzel.

– 5,5 millioner dødsfall over hele verden kan potensielt unngås, sier forskeren.