Færre blir smittet av koronaviruset i Kina

Helsemyndighetene i Kina melder også om 31 nye dødsfall de siste 24 timene, mot 42 dagen før. Samtlige døde i Hubei-provinsen, hvor viruset først ble oppdaget i desember.

Ikke siden 21. januar har så få blitt rapportert smittet av koronaviruset.

Totalt 2.943 mennesker har dødd av covid-19 i Kina. Over 80.000 er smittet av viruset i landet.

Globalt har nesten 3.100 dødd av sykdommen.

Kinas ambassadør i FN, Zhang Jun, sier at myndighetene tror at de ikke er langt unna å kunne erklære en «seier» over viruset.

– Kinas kamp mot koronaviruset har gjort store framskritt, og situasjonen begynner å bli stabil, sa Zhang på en pressekonferanse mandag.

Sør-Korea har opplevd langt flere smittetilfeller det siste døgnet enn Kina.

De siste 24 timene har 600 personer blitt smittet, noe som gjør at totalt 4.812 er smittet i landet, ifølge sørkoreanske helsemyndigheter.

Antall døde har steget til 28 etter at ytterligere seks har mistet livet som følge av koronaviruset.