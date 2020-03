Oslo kommune advarer mot «corona-svindel»

Oslo kommune opplyser på sin Facebook-side at de har blitt gjort oppmerksomme på at personer som utgir seg for å være helsepersonell fra kommunen, har bedt om å få komme inn hos privatpersoner for å teste for coronasmitte.

– Disse er ikke fra kommunen og bør ikke slippes inn. Oslo kommune foretar ikke tilfeldige besøk i forbindelse med coronaviruset. Det vil ikke bli gjort hjemmebesøk for test av coronasmitte uten at det er gjort en avtale, heter det i meldingen.