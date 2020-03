Da svineinfluensaen herjet, ble jeg beordret til legevakten av min mor. Jeg var småforkjølet og var teoretisk sett i risikogruppen for smitte siden jeg har astma. Selv var jeg forsvinnende lite bekymret for at jeg hadde pådratt meg et potensielt farlig virus, men min mor var av en annen oppfatning. For sikkerhets skyld var det best å ta seg en tur på legevakten.

Det resulterte i en natt i isolat. For sikkerhets skyld. Jeg fikk mat servert gjennom en luke av helsepersonell ikledd gule drakter. Dagen etter slapp jeg ut med resept på hvile og varm drikke. Jeg var bare forkjølet.

Nå har virusfrykten spredd seg på nytt. Folk er bekymret.

Flere apotek er utsolgt for munnbind. 113 blir nedringt av folk som har spørsmål om det nye coronaviruset. Folk rygger på gaten når de ser noen nyse. Enkelte har selvpålagt coronakarantene og holder seg hjemme fra jobb.

Falske helsenyheter om hvordan vi kan beskytte oss mot viruset blir spredt på sosiale medier. Vi vet at dette er noe av det som deles mest . Spesielt blant lite kildekritiske folk.

Shaman Durek har rådet sine følgere på Instagram til å blande sin egen antibac og laste ned beskyttelse fra universet. Han er ikke alene om å spre uvitenskapelige helseråd mot det nye coronaviruset. Det er problematisk.

Tro meg, det er veldig kjedelig å tilbringe en natt bak lås og slå. Spesielt når man like gjerne kunne ha ligget under dyna og sett på Netflix med en kopp te.

Folkehelseinstituttets råd er å bruke papirlommetørkle, nyse eller hoste i albuekroken, vaske hendene ofte og grundig og bruk hånddesinfeksjon om du ikke er i nærheten av en vask. Det er de samme rådene som ved influensa og forkjølelse for øvrig.

Det er ingen grunn til panikk, beroliger lege Wasim Zahid. Han har helt rett.

Så langt ser det ut som viruset SARS-CoV-2, som gir sykdommen covid-19, er mer smittsomt, men mindre farlig enn svineinfluensa og MERS.

De fleste som blir smittet, vil kun oppleve milde symptomer. Som kvinnen i Tromsø som avla svak positiv test. Det innebærer at kroppen hennes er i ferd med å ta seg av viruset på egenhånd. Hun har kun hatt milde symptomer.

Det er forløpet de fleste av oss kan forvente om vi blir smittet.

Noen kan bli mer syke enn andre. Hovedsakelig eldre eller kronisk syke. Noen kommer også til å dø. Men det skjer også i en vanlig influensasesong.

Under influensasesongen 2017-2018 ble rundt 7600 pasienter lagt inn på sykehus med influensa. To tredeler av disse var over 60 år. Influensasesongen 2017-2018 ble regnet som et rekordår.

Vi vet også at et influensautbrudd forårsaker i snitt 900 dødsfall hvert år i Norge. 10 prosent av befolkningen blir smittet.

Kjære alle bekymrede folk der ute:

Lytt til ekspertene, ingen andre. Det er fornuftig å følge med på spredningen av og informasjon om viruset, men pust med magen.

Er du bekymret for det nye coronaviruset, har Folkehelseinstituttet opprettet en egen publikumstelefon: 815 55 015.



Om du er redd for at du selv eller barnet ditt er smittet, ikke tropp opp på legevakten og krev isolasjon, som min mor gjorde for ti år siden. Ring heller 116 117.



