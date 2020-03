Stadig flere land forbereder seg på epidemi

– Vi står overfor en krise, en epidemi, som er på vei, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

Uttalelsen kom under et besøk torsdag til Pitie-Salpetriere-sykehuset i Paris, der en fransk statsborger tirsdag døde av covid-19-viruset. Frankrike må forberede seg på en kraftig økning i antall smittede, advarte Macron. Tallet på smittede i landet er nå 17, og to personer har mistet livet.

Italia er med over 500 smittede og 14 døde fortsatt landet som er hardest rammet i Europa. Men både Frankrike, Tyskland og andre europeiske land innfører nå fortløpende tiltak for å håndtere spredningen og forberede seg på massesmitte.

Hundrevis i karantene i Tyskland

I Nordrhein-Westfalen i Tyskland er flere hundre personer bedt om å holde seg hjemme etter at det ble påvist smitte hos en barnehageansatt som har deltatt på et karnevalsarrangement. Personene må holde seg innendørs i to uker, mens venner og familie leverer mat utenfor døren.

Ti nye tilfeller er bekreftet i Tyskland, der letingen etter smittede torsdag fortsatte. Totalt er over 20 personer i landet smittet.

– Vi er ved starten av en koronavirusepidemi i Tyskland, sier helseminister Jens Spahn.

Rammer Europas økonomi

Europas økonomi kan bli hardt rammet av virusutbruddet, advarer det tyske industri- og handelskammeret (DIHK).

– Produksjonstapet til kinesiske og tyske selskaper i Kina, omfattende reiserestriksjoner og kollaps i handelen mellom Kina og landets naboer i Asia, kombinert med fall i turisme og varehandel, er sannsynlige scenarioer som kan ramme Tysklands og Europas økonomi, sier Volker Treier i DIHK.

Torsdag fortsatte også frykten for konsekvensene av utbruddet å herje med finansmarkene, og både i London, Paris og Frankfurt var de viktigste indeksene ned rundt 3 prosent i ettermiddagshandelen.

WHO: Ta umiddelbare grep

Sju nye land har meldt om koronasmitte det siste døgnet, deriblant Norge. Verdens helseorganisasjon (WHO) ber landene om å ta umiddelbare grep.

– Vi befinner oss nå ved et avgjørende punkt, sa WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Dersom man tar aggressive grep nå, kan man få kontroll på viruset, forhindre at folk blir syke og man kan redde liv, sier han.

Antall nye smittetilfeller i Kina har gått ned den siste tiden, og det er nå resten av verden som bekymrer WHO.

Tedros ber alle land om å forsikre seg om at deres helsemyndigheter er forberedt på et utbrudd.

– Vi befinner oss i en veldig sårbar situasjon, hvor utbruddet kan gå i alle retninger avhengig av hvordan vi håndterer det, sier han.

Skoler stenges

Også utenfor Europa innfører myndigheter nye tiltak for å hindre smitte.

I Australia opplyser statsminister Scott Morrison at helsevesenet er i beredskap for å håndtere en epidemi. I Japan holder alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler midlertidig stengt fra og med mandag.

– Regjeringen prioriterer barns helse og sikkerhet over alt annet, sier statsminister Shinzo Abe.

Sør-Korea opplyser torsdag at de har registrert 505 nye smittetilfeller. Dermed er det flere nye smittetilfeller i Sør-Korea enn på samme tid i Kina, der det var 433. Sør-Korea opplyser at beredskapen i landet er hevet til høyeste nivå og at en felles militærøvelse med USA er avlyst.

Stopper bønn og pilegrimsreiser

I Iran meldes det at fredagsbønnen er avlyst i Teheran og andre byer. I Irak stenger myndighetene skoler, kinoer og andre offentlige møteplasser fram til 7. mars.

Samtidig stenger Saudi-Arabia grensene for pilegrimer som planlegger å besøke Mekka og Medina. I tillegg får personer fra land hvor viruset er påvist, ikke lenger turistvisum.

I Norge ble det første tilfellet bekreftet onsdag. Norske helsemyndigheter legger nå planer for at så mange som 25 prosent av befolkningen kan bli smittet.

