Resultatene fra de 26 studentenes studie ble presentert i Journal of Clinical Nursing i desember i fjor, skriver Sykepleien.

Studentene noterte hygienen ved fem sykehjem i Oslo over fire dager. Hender ble kun vasket 57 prosent av de 2.393 gangene som krevde håndhygiene etter boka.

Det var lav måloppnåelse tross at det var gitt tilbud om undervisning i håndhygiene både til studenter og de ansatte ved de fem sykehjemmene. Alle studentene måtte lære seg WHOs fem definerte situasjoner for når håndhygiene skal utføres, og observasjonsstudien ble utført i full åpenhet.

Likevel ble det syndet mye mot håndhygienereglene. Et funn fra studien viser at under 50 prosent av de ansatte utførte håndhygiene før de hadde vært i kontakt med pasienten, mens nesten 70 prosent gjorde det etter de hadde kontakt med pasienten.

– Det vil si at de heller vasket hendene for å beskytte seg selv fremfor å beskytte pasienten. Det er jo et tankekors og noe som er vist i andre studier også, sier førsteamanuensis Borghild Løyland ved Oslo Met til Sykepleien.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har identifisert fem situasjoner hvor helsepersonell bør utføre håndhygiene: Før kontakt med pasient, før en antiseptisk renseprosedyre, etter risiko for eksponering av kroppsvæske, etter pasientkontakt og etter kontakt med pasientens omgivelser.

