Coronaviruset sprer seg i kinesiske fengsler

I Hubei, den sentrale provinsen der viruset først ble påvist i desember i fjor, er det påvist ​271 smittetilfeller i fengslene, inkludert 220 som tidligere ikke har vært kjent.

Avisa Hubei Daily skriver at 230 av de smittede befinner seg i ett enkelt fengsel, kvinnefengslet i provinshovedstaden Wuhan. Fengselsdirektøren er avsatt for ikke på ha gjort nok for å forhindre utbruddet, mens de 41 andre tilfellene stammer fra et fengsel i Shayang fylke i Hubei.

Samtidig har sju vakter og 200 innsatte testet positivt for viruset i Rencheng fengsel i Shandong-provinsen øst i landet, ifølge provinsens helsekommisjon.

Xie Weijun, som leder justisdepartementet i Shandong, har fått sparken under utbruddet sammen med sju andre i ledelsen i provinsens fengselsadministrasjon.

Ytterligere 34 tilfeller er oppdaget i Shilifeng fengsel i den østlige Zhejiang-provinsen. Her er også fengselsdirektøren og en annen tjenestemann oppsagt.

Tidligere fredag opplyste myndighetene i Hubei ​​at det torsdag at det til sammen var oppdaget 411 nye tilfeller av viruset.