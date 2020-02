Viruset sprer seg i by i Sør-Korea

Ordføreren i byen, Kwon Young-jin, har oppfordret byens 2,5 millioner innbyggere til å holde seg innendørs. Samtidig har statsminister Chung Se-kyun lovet at myndighetene skal trappe opp hjelpen til byen i form av medisinsk personale, senger og utstyr.

Sørkoreanske myndigheter opplyste fredag først at 52 nye smittetilfeller i landet var registrert, før det senere samme dag ble meldt om ytterligere 48 nye smittede.

De aller fleste nye tilfellene er knyttet til en kirke i Daegu som tilhører den kristne Shincheonji-sekten. Til sammen er det nå påvist 204 virustilfeller i Sør-Korea – flere enn i noe annet land med unntak av Kina.

Mange medlemmer av sekten er blitt syke etter at en 81 år gammel kvinne først ble smittet og deretter var til stede ved fire gudstjenester før hun fikk diagnosen.

Sør-Koreas hittil eneste dødsfall som følge av det nye koronaviruset skjedde også i Daegu, som er landets fjerde største by.

Statsminister Chung sa fredag at myndighetenes fokus hittil har vært på å hindre at viruset fikk fotfeste i landet, men at arbeidet nå skal rettes inn mot å hindre at viruset sprer seg i befolkningen.

Myndighetene i Seoul har kunngjort at de vil forby større menneskeansamlinger og stanse gudstjenestene til Shincheonji-kirken i Daegu som ledd i arbeidet med å bekjempe viruset.

Dødstallet stiger i Kina

Antall døde i Kina som følge av covid-19-viruset har steget til 2.233 etter at ytterligere 115 mennesker døde i Hubei-provinsen.

Det store flertall av de nye dødsfallene var i Hubei-provinsens hovedstad Wuhan, der viruset først ble oppdaget i desember.

Rundt 75.000 mennesker er nå smittet av covid-19-viruset i Kina, og flere hundre i andre land. I Hubei ble det fredag registrert 631 nye tilfeller, blant dem flere hundre smittede innsatte i flere fengsler.