Her spiller Dagmar (53) på fiolin mens legene fjerner svulst fra hjernen

Den spesielle konserten var ikke for å underholde kirurgene, men for å sørge for at finmotorikken hennes ikke ble rammet mens legene forsøkte å fjerne en ferskenstor svulst fra hjernen hennes.

I en gripende video av operasjonen kan man se Dagmar Turner (53) spille fiolin mens legene opererer.

53-åringen ble første gang diagnostisert med svulst i hjernen etter en anfall under en konsert med Isle of Wight Symphony Orchestra i 2013.

Først forsøkte legene ved King's College Hospital i London å fjerne svulsten med strålebehandling. De lyktes med å holde den i sjakk, inntil den begynte å vokse i fjor. Da var det eneste alternativet et kirurgisk inngrep, skriver avisen Independent.

Les også: Leon fikk påvist hjernesvulst som 8-åring: – Synsundersøkelse reddet livet hans



Et slikt inngrep kunne imidlertid vise seg skjebnessvangert for Turner, som var livredd for å miste evnen til å spille fiolin etter operasjonen. Svulsten lå nemlig på høyre side av frontallappen, rett ved senteret i hjernen som kontrollerer finmotorikken i venstre hånd.

Før operasjonen hadde helsepersonalet identifisert hvilke områder av hjernen som er aktive når hun spiller og hvilke deler som kontrollerer språk og bevegelse, skriver Dagsavisen i en artikkel vi publiserte i går.

(Saken fortsetter under videoen)

Se video: 19-åringen synger mens de opererer i hjernen hennes:













Under det siste inngrepet vekket kirurgene Dagmar fra bedøvelsen, og ga henne en fiolin i hendene og beskjed om å spille høyt. Mens tonene klinger fra fiolinen, fortsetter legene å operere i det åpne kraniet.

I videoen hører man også kirurger og sykepleiere komme med oppmuntrende tilrop til den fiolinglade pasienten.

Ifølge engelske medier lyktes det legene å fjerne 90 prosent av hjernesvulsten, deriblant alle deler som mistenktes for å være aggressive. Finmotorikken i venstre hånd ble ikke påvirket av inngrepet.

Dagmar Turner fikk forlate sykehuset tre dager etter operasjonen.

– Takket være legene håper jeg å kunne være tilbake i orkesteret veldig snart, sier hun i en kommentar til nyhetsbyrået AFP.

Les også: Medisinsk sensasjon: Verdens yngste siamesiske tvillinger vellykket separert

Se også: Her får gitaristen Brad operert inn en pacemaker i hjernen: