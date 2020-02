Over 2.000 døde i virusepidemi

I den daglige oppdateringen fra helsemyndighetene opplyses det også om 1.693 nye smittetilfeller i Hubei-provinsen, der viruset først ble påvist i desember.

Det samlede tallet på nye smittede i Kina er 1.749. Det er det laveste tallet på nye smittede i februar og den andre dagen på rad at den nasjonale helsekommisjonen melder om en nedgang i nye smittetilfeller.

Til sammen er 74.185 i Kina smittet av det nye koronaviruset. Samtidig stiger dødstallet til 2.004. De fleste av dødsfallene har skjedd i den hardt rammede Hubei-provinsen. Det var på et matmarked i delstatshovedstaden Wuhan at viruset først ble påvist og senere spredde seg.

Utenfor epidemiens episenter blir det meldt om 56 nye smittede. Det tallet har sunket 15. dager på rad. En kinesisk studie påpeker at de fleste smittede ikke har blitt alvorlig syke, og helsemyndighetene mener de fallende smittetallene er en indikasjon på at utbruddet er under kontroll.

President Xi Jinping sier restriksjonene som er innført, gir «synlig framgang» i kampen mot viruset. Det kom fram i en telefonsamtale med den britiske statsminister Boris Johnson tirsdag, ifølge statlige medier.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer likevel om at det er for tidlig å slå fast at nedgangen vil fortsette.