Sju av åtte undersøkte sykehus bryter loven for utplasserte pasienter

Det er ikke uvanlig at kapasiteten er så sprengt at sykehusene utplasserer pasienter, men ifølge Helsetilsynet følges disse pasientene så dårlig opp at det er lovbrudd og utgjør en risiko ved Helse Bergen, St Olavs i Trondheim, Helse Fonna i Haugesund, Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus, Helse Førde og Hamar Sykehus.