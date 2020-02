Wuhan-viruset covid-19 er påvist hos personer i 24 ulike land. I Kina, hvor viruset først ble påvist, er det registrert 1380 døde og 64 000 er smittet, ifølge NTB.

Les også: Hvor farlig er det nye, kinesiske koronaviruset?

Forskere verden over jobber på spreng med å utvikle en vaksine mot viruset. Britiske forskere meldte i forrige uke at de vil å teste en vaksine i dyreforsøk i nær fremtid, ifølge Sky News.

I mellomtiden jobber andre med å finne den beste behandlingen for dem som har blitt smittet. The New York Times skrev nylig at kinesiske forskere har begynt å behandle pasienter med det antivirale legemiddelet remdesivir.

Brukt mot lignende virus

Denne behandlingsformen er fortsatt eksperimentell, skriver avisen, men har vist seg å ha god effekt hos enkeltpasienter i USA. En annen kinesisk studie viste at legemiddelet hindret viruset i å smitte celler produsert i laboratoriet.

Nå viser en nylig publisert studie i tidsskriftet PNAS at det samme legemiddelet hadde beskyttende effekt mot MERS hos aper.

MERS (Middle East Respitory Syndrome) forårsakes av en annen type koronavirus, kalt MERS-CoV . Forskerne tror derfor at dette legemiddelet også kan brukes i kampen mot Wuhan-viruset. Du kan lese mer om forskjellen mellom Wuhan-viruset, MERS og SARS hos nhi.no.

Smittet, men uten sykdomstegn

I et forsøk gjennomført av det amerikanske National Institute of Allergy and Infectious Diseases, undersøkte forskerne hvor effektivt remdesivir virket mot MERS-viruset hos rhesusaper.

Forskerne delte 18 apene i tre grupper. Den første gruppen ble behandlet med legemiddelet 24 timer før de ble smittet med MERS-CoV. den andre ble behandlet med legemiddelet 12 timer etter smitte. Den tredje fikk ingen behandling og fungerte dermed som kontrollgruppe.

I løpet av seks dager viste alle apene som ikke fikk behandling tegn på luftveissykdom. De som ble behandlet før smitten hadde ingen sykdomstegn. De som ble behandlet etter smitte, ble ikke like syke og hadde færre virus i lungene enn kontrollgruppen.

Forskerne bak studien mener de oppløftende resultatene gir grunnlag for videre forsøk med dette legemiddelet, melder amerikanske helsemyndigheter på egne nettsider.

Les også denne artikkelen fra Universitetet i Sørøst-Norge: Dette bør du vite om virusutbruddet i Kina

Begrenset tilgang

Remdesivir er utviklet av forskningssenteret Gilead Sciences, som også bidro i dette forskningsarbeidet.

– Det er viktig å huske på at dette er en eksperimentell medisin som bare har blitt brukt på noen få pasienter med Wuhan-viruset per dags dato, så vi har ikke en robust nok forståelse av effekten til å anbefale at det tas i bruk enda, sa talsperson hos Gilead Sciences, Ryan McKeel til New York Times.

Nå skal de sette i gang flere forsøk i Wuhan hvor blant annet 500 pasienter får legemiddelet, mens en annen gruppe kun får placebo.

Skulle det vise seg at remdesivir har god effekt, er det foreløpig ikke nok til å behandle alle enda:

– For øyeblikket er det begrenset tilgjengelighet på remdesivir, men vi jobber for å øke forsyningene våre, sa McKeel.

Les også denne artikkelen fra OsloMet: Kan koronaviruset bli en verdensomspennende epidemi?

Referanse:

de Wit, E. m.fl: Prophylactic and therapeutic remdesivir (GS-5734) treatment in the rhesus macaque model of MERS-CoV infection. PNAS (2020)

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.