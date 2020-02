Covid-19: Flere virusdødsfall ble telt to ganger

116 av de nye dødsfallene skjedde i den hardt rammede Hubei-provinsen, der utbruddet av viruset startet i desember.

Det er registrert 5.090 nye smittetilfeller i hele Kina, de fleste av dem er klinisk diagnostisert, opplyser myndighetene.

Det samlede tallet på smittede er 51.986 i provinsen. I hele Kina er antall smittede 63.851.

Reviderte tall

Dødstallene i Kina ble revidert og justert ned fredag fordi myndighetene opplyste at noen døde var telt mer enn én gang. Det reviderte dødstallet er nå 1.380.

Den nasjonale helsekommisjonen fjernet 108 døde etter å ha oppdaget «duplikatene» i statistikken i Hubei-provinsen, ifølge den daglige oppdateringen. Det ble ikke gitt flere detaljer. Kommisjonen fjernet også 1.043 fra tallet på bekreftede smittede i Hubei.

Omfanget av epidemien så ut til å bre om seg torsdag, da helsemyndighetene endret diagnostiseringen av pasienter. Da ble det registrert 254 døde på ett døgn. Det blir nå brukt røntgen for å avdekke syke i tillegg til laboratorietester.

Den nye metoden gjorde at nærmere 15.000 pasienter i Hubei ble regnet som smittet av det nye coronaviruset. Hubei rapporterte om 4.800 nye tilfeller fredag.

Over 1.700 kinesiske helsearbeidere smittet

Minst seks kinesiske helsearbeidere er døde av covid-19-viruset. 1.716 har fått påvist smitte, ifølge myndighetene.

Kinesiske helsemyndigheter kommer med informasjonen fredag og understreker samtidig at leger og sykepleiere har tatt stor risiko som følge av mangelen på masker og beskyttelsesdrakter.

Tallene kommer en uke etter dødsfallet til den 34 år gamle kinesiske legen som ble kjent for å ha varslet om virusutbruddet. Det skapte sterke reaksjoner blant folk da det ble kjent at politiet først forsøkte å stanse ham i å spre varsler på nettet og også beskyldte mannen for ryktespredning.

Japan trapper opp innsatsen

Japanske myndigheter melder at de trapper opp innsatsen mot spredningen av viruset. Torsdag døde en 80 år gammel kvinne som var smittet av covid-19-viruset, og det er bekreftet nye tilfellet i landet, skriver Reuters.

Dødsfallet bringer antall døde utenfor Kina opp i tre. En person har dødd i Hongkong, og en person døde på Filippinene.

Det er nær 450 bekreftede tilfeller i 24 land og områder utenfor Kina. 33 av disse er i Japan, og 218 av dem er på et cruiseskip som ligger utenfor kysten av landet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har advart om at stabiliseringen av smitte- og dødstallene må tolkes med enorm varsomhet, og at utbruddet fremdeles kan tippe begge retninger.

