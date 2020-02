Mange ruspasienter tar sitt eget liv

Nær to per tusende pasient som har vært i rusbehandling de siste tolv månedene, tar livet av seg årlig.

– Det er en overraskende høy selvmordsrate sammenlignet med befolkningen generelt, sier psykologspesialist Fredrik Walby til Klassekampen.

Walby har ledet arbeidet med en ny rapport om selvmord blant ruspasienter.

I rapporten har forskere for første gang sett på selvmordsraten blant pasienter som har mottatt hjelp gjennom spesialistjenestene for rusbehandling. Det behandles cirka 33.000 ruspasienter innenfor spesialisthelsetjenesten årlig. Forskerne har sett på 480 selvmord i pasientgruppen fra 2009 til 2017.

Pasienter med alkoholproblemer sto for den største andelen selvmord med 46,5 prosent. De fleste tar livet av seg noen måneder etter at behandlingen er avsluttet. Walby ble overrasket over hvor høy selvmordsraten viste seg å være, men har lenge visst at rusmidler og selvmord henger sammen.

– Rus øker impulsivitet og senker terskelen for suicidal atferd generelt. Veldig mange av dem med rusproblemer har også psykiske problemer, ofte angst og depresjon, samt en lang rekke livsbelastninger.