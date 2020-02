Rapporten er utarbeidet av det nystartede Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) og Greenpeace Sørøst-Asia. Den omtales som den første rapporten som anslår hva det koster samfunnet at luftkvaliteten blir helsefarlig på grunn av forbrenning av kull, gass og olje.

Kina, USA og India taper mest på at innbyggernes helse ødelegges av dårlig luft. For Kina koster det 900 milliarder dollar hvert år, for USA 600 milliarder og for India 150 milliarder dollar årlig, ifølge rapporten.

Norge er også nevnt i rapporten, hvor det anslås at luftforurensning koster over 10.000 kroner per innbygger per år.

Sykdom og død

De økonomiske tapene er beregnet ut fra hvor mye levetiden til innbyggerne forkortes, og at sykdom fører til økt sykefravær og funksjonsnedsettelser. Rapporten lister opp en rekke helseplager som skyldes eller forverres av luftforurensning, som astma, kols og kreft, så vel som slag og diabetes.

Luftforurensning forårsaker også til for tidlige fødsler og lav fødselsvekt, noe som kan påvirke barnets helse resten av livet.

Dyrt støv

Svevestøv er den absolutt dyreste formen for luftforurensning. Skadelig forekomst av partikler ble knyttet til rundt 3 millioner dødsfall i verden i 2018 og koster 2 billioner dollar per år. Anslagsvis 40.000 barn under fem år døde i 2018 som følge av svevestøv.

Svevestøv skyldes ikke bare bruk av fossilt brennstoff, men også vedfyring, skog- og bråtebrann.

Nitrogendioksid, som slippes ut når biler og kraftstasjoner forbrenner fossilt drivstoff, anslås å koste en halv million menneskeliv og 350 milliarder dollar årlig på verdensbasis. Ozonforurensning tok livet av en million mennesker og koster 380 milliarder dollar.

Anslagsvis 4,5 millioner mennesker døde i 2018 som følge av luftforurensning.

CREA har basert seg på data om forurensning og helseeffekter i studien Global Burden of Disease.

