Wuhan-viruset: Britisk mann har smittet 11 personer

Tallet på døde i virusutbruddet i Kina har passert 1.000, opplyser kinesiske myndigheter. I den hardt rammede provinsen Hubei har dødstallet økt med over 100 på ett døgn. Her desinfiseres stengte butikker i storbyen Wuhan. Foto: Cheng Min / Xinhua via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix