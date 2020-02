I november i fjor annonserte Kreftforeningen at Anne Lise Ryel går av som generalsekretær. Mandag ble hennes erstatter offentliggjort.

Ingrid Stenstadvold Ross har de siste seks årene arbeidet i Kreftforeningen, senest som leder av Kreftforeningens kommunikasjons- og samfunnsavdeling.

I løpet av disse årene har hun vært tett på mange som rammes av kreft.

– Hver dag får nesten 100 personer beskjed om at de har fått kreft. Selv om 3 av 4 overlever, er det fortsatt over 11.000 som dør hvert år. I min tid i Kreftforeningen har jeg vært tett på mange som rammes. Det gjør inntrykk og berører, og er grunnen til at jeg brenner for dette formålet, sier hun i en pressemelding.

Ross har mer enn 15 års erfaring med politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Hun har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun er styreleder i Stiftelsen DAM, og ble i 2016 finalist i «Årets Unge Leder».

– I over 80 år har Kreftforeningen skapt stadige livsviktige fremskritt, og vært til stede for dem som rammes. Det er med stor ydmykhet at jeg nå skal lede arbeidet med å skape nye gjennomslag for kreftsaken, sier Ross i meldingen.

Nestleder i Kreftforeningens styre, Øyvind Eriksen, sier 40-åringen har imponert styret.

– Hun har klart å sette ulike helseutfordringer på dagsorden, og skapt varige resultater for organisasjonene hun har jobbet i. I en verden som endrer seg raskere enn noen gang, og kanskje særlig innenfor kreftfeltet, trenger Kreftforeningen en fremtidsrettet leder. Det er jeg sikker på vi nå har fått på plass, sier Eriksen i meldingen.