Folkehelseinstituttets virusprøver var negative

Instituttet har mottatt færre enn fem prøver fra personer som har vært i kontakt med personer som er smittet av Wuhan-viruset, eller som har vært i utbruddsområdene i Kina.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet sier til NTB at prøvene er gjennomført ved å føre en pensel ned i svelget til personene med virusmistanke. Det tar mellom fire og fem timer å utføre prøveanalysen ved laboratoriet.

Analysene viser at ingen av personene som er testet, har infeksjon med coronaviruset nCoV2019.

Så lenge tallet på testede er færre enn fem, vil ikke Folkehelseinstituttet oppgi et mer presist tall på antall testede eller hvor i landet testene er gjennomført.

Instituttet opplyser på sine nettsider at de ved 14-tiden onsdag vil oppdatere antall gjennomførte tester.

Trolig ikke så alvorlig som fryktet

Aavitsland mener at når man får oversikt over hele bildet av sykdomsutbruddet, vil det nok være riktig å si at dette viruset ikke er så alvorlig som man kunne få inntrykk av i starten.

– Ved sånne epidemier er det alltid sånn at man ser toppen av isfjellet i starten, med de mest alvorlige sykdomsforløpene. Når man får litt større oversikt, kommer det fram at mange har milde symptomer som kan forveksles med en forkjølelse.

– Risikoen for dødelighet kjenner vi ikke ennå, men det forundrer meg ikke om den er under 1 prosent, som begynner å ligne risikoen for dødelighet ved influensa, sier han videre.

WHO: Ikke internasjonal folkehelsekrise

Viruset ble først påvist i byen Wuhan i desember. Over 5.900 mennesker har fått påvist smitte, de aller fleste i Hubei. 132 personer er døde, alle i Kina.

Det er påvist smittetilfeller i en rekke land, og de aller fleste pasientene har vært på reise i Hubei. I Europa er det bekreftet to til seks smittetilfeller i Frankrike og fire smittetilfeller i Tyskland, alle ansatte i et firma i Bayern som nylig hadde besøk av en kinesisk kollega.

En rekke byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg, og myndighetene ber borgere utsette utenlandsreiser. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære internasjonal folkehelsekrise.

