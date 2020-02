– Folkehelseinstituttet anbefaler ikke såkalt entry-screening. Dette et tiltak som er dyrt og lite effektivt, sier lege Trine Hessevik Paulsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til ABC Nyheter.

– Spesielt gjelder dette i Norge som ikke har direkteflyvninger fra områder i Kina hvor smittebyrden er stor. I tillegg har Kina kansellert flyvninger fra slike områder, fortsetter hun.

Wuhan-viruset ble først påvist i den kinesiske byen Wuhan som er hovedstaden i Hubei-provinsen sentralt i Kina. Antallet smittede og døde øker dag for dag. Tirsdag meldte kinesiske helsemyndigheter om totalt over 4000 smittede og 106 døde.

Viruset har også spredd seg ut av landet med personer som har vært i Kina, blant annet til Sør-Korea, Japan, Thailand , Australia , USA og Frankrike. Nå er smitten også påvist hos en mann i Tyskland.

(Som flere andre norske medier går ABC Nyheter over til å skrive Wuhan-viruset. Coronavirus er betegnelse på en hel gruppe virus, blant annet SARS og MERS. Hittil har det nye viruset, kalt 2019-nCoV, blitt omtalt som «det nye coronaviruset».)

Slik ser det ut på skjermen når reisende screenes med infrarød-kameraer for forhøyet kroppstemperatur. Foto: Niranjan Shrestha / NTB scanpix/AP

Hindrer ikke smitte inn i landet



Etter at det ble klart at viruset smitter mellom mennesker, har helsemyndighetene i flere land besluttet at de skal screene reisende fra Kina for Wuhan-virus ved ankomst til landet. Blant annet skjer dette ved flere flyplasser i USA, i Frankrike og på flyplassene ved Dubai and Abu Dhabi.

FHI-lege Paulsen forklarer at entry-screening er et tiltak som er gjennomført mange ganger tidligere, sist i forbindelse med ebola-utbruddet i 2014-15. Slik screening kan for eksempel gjennomføres ved at man tar en temperatursjekk eller at man stiller de reisende spørsmål.

En rekke land har startet med screening av reisende som et tiltak for å hindre at Wuhan-viruset som så langt har krevd over 100 liv i Kina, kommer inn i landet. Norske helsemyndigheter anbefaler ikke slik screening fordi det er dyrt og lite effektivt. Her venter reisende i kø for å gå forbi en temperaturmåler på flyplassen i Lagos i Nigeria. Foto: Pius Utomi Ekpei / AFP

– Entry-screening har vist seg å ikke være effektivt for å hindre personer med smitte inn i landet. Smittede kan for eksempel utvikle symptomer etter at de har kommet til Norge, sier hun.

– Stort, uhåndterlig og lite kostnadseffektivt

I tillegg medfører screening mange «falske positive», altså at mange oppdages av andre årsaker, for eksempel på grunn av vanlig forkjølelse, forklarer Paulsen.

– Disse må testes, og inntil man har svaret på testen må det legges en plan, kanskje isolering, for dem det gjelder.

– Det betyr at slik screening vil innebære veldig mye unødvendig oppfølging – det blir stort, uhåndterlig og lite kostnadseffektivt.

I tillegg er det for tiden ingen direkteruter mellom Norge og Hubei-provinsen eller Kina for øvrig.

– Så slik situasjonen er nå er det i utgangspunktet svært lav sannsynlighet for at de som ankommer Norge er smittet, sier lege ved Folkehelseinstituttet Trine Hessevik Paulsen til ABC Nyheter.

WHO: Oppfølging kan legge en ekstra byrde på helsevesenet



Verdens helseorganisasjon (WHO) uttalte mandag at organisasjonen gjorde en feil i forrige uke da den i flere rapporter anslo virusets globale risiko som «moderat». Globalt er risikoen «høy», opplyste WHO mandag.

Samme dag oppdaterte WHO sine råd om screening av reisende.

Organisasjonen skriver at noen av de eksporterte tilfellene av coronavirus har blitt avdekket gjennom entry-screening.

Samtidig viser WHO til at det er vintersesong i nord, med influensa og andre luftveisinfeksjoner i omløp. Det vil kunne gi mange falske positive om man velger å screene, og oppfølgingen av disse vil kunne legge en ekstra byrde på helsetjenesten.

Forrige uke ble det klart at kinesiske myndigheter stanser all trafikk inn og ut av millionbyen Wuhan.