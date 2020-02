Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd

Statens legemiddelverk har den siste tiden fått meldinger om skabbutbrudd i Nord-Norge, på Østlandet og i Stavanger.

Ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) undersøker de mobiltelefoner til skabbpasienter, og fram til nå har de funnet skabbmidden på to telefoner, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det alle har trodd til nå, er at skabbmidden trenger menneskelig hudkontakt for å overleve, og at de vil dø relativt fort om de ikke lenger har dette. Skabben vi har funnet på mobilene, var levende. Da kan det tyde på at skabben lever lenger uten hudkontakt enn man tidligere har trodd, sier Thomas Ternowitz, professor og avdelingssjef ved husavdelingen på SUS, til avisen.

De siste seks månedene har sykehuset tatt imot fem-seks skabbpasienter i uka. Normalt har det vært en eller to pasienter i måneden, skrev Aftenbladet mandag.

Det er i hovedsak unge mennesker fra 18 til 30 år som oppsøker SUS med skabb, og flere kommer tilbake mange ganger. Ternowitz sier teorien deres er at pasienter glemmer å desinfisere mobilene sine, eventuelt andre bruksgjenstander.

Skabbutbruddet har ført til mangel på skabbmedisinen Stromectol, men medisinsk fagdirektør Steinar Madsen sier til avisen at legemiddelgrossistene har nå fått eller skal få medisinen på lager igjen.

Skabb skyldes parasitten skabbmidd som graver overfladiske ganger i huden og legger egg der. Kroppen reagerer allergisk med intens kløe og røde utslett, spesielt om natten, ifølge Folkehelseinstituttet.