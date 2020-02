Fire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner

Studien begrunner hvorfor det kan lønne seg å utsette mindre eller mindre viktige operasjoner for folk som røyker, slik at de får muligheten til å slutte før operasjonen skal gjennomføres.

Røykestopp gir bedre blodomløp, slår forskerne bak WHO-rapporten fast. I forbindelse med en operasjon, kan det også bidra til færre komplikasjoner og gi langt bedre resultater, som styrket hjertefunksjon og raskere leging av sår.

Studien viser at for hver ekstra røykfrie uke som legges til de fire, øker sjansen for bedring med 19 prosent.

Studien påpeker at giftstoffene i sigaretter kan bidra til lavt oksygennivå og økt risiko for hjertesykdommer. Røyking kan også svekke immunforsvaret. Bare en enkelt sigarett kan svekke kroppens evne til å leges etter en operasjon, står det i rapporten.

WHO mener alle land bør ha opplegg og kampanjer knyttet til røykeslutt som en del av sitt helsesystem for å øke folks bevissthet og hjelpe dem med å legge fra seg røyken.