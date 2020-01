La det for all del ikke være noen tvil: Modellene til undertøysprodusenten Victoria’s Secret har aldri vært særlig representative for kvinner flest.

Da det berømte undersøysshowet først gikk av stabelen i 1995, var gjennomsnittshøyden på modellene hele 177 centimeter, mens klesstørrelsen de brukte bare var i underkant av en amerikansk størrelse 5, som tilsvarer en størrelse small.

Men hva har skjedd med undertøysmodellene etter hvert som befolkningen generelt er blitt stadig tykkere? Svulmer de i takt?

Akkurat det har forsker Neelam Vashi fra Boston University og kollegene hennes forsøkt å finne ut av.

Modellene krympet

Vashi og co fant fram til vitale mål for samtlige 239 modeller som hadde gått for Victoria’s Secret i perioden fra 1995 til 2018. Disse dataene finnes nemlig i databasen The Fashion Model Directory.

Så sammenlignet forskerne gjennomsnittene fra den tidligste perioden, 1995 til 1998, med gjennomsnitt for de seneste åra, 2015 til 2018.

Og resultatene viste altså at modellene faktisk krympet, i perioden da folk flest vokste. Mens modellenes høyde var den samme som rundt 1995, hadde målene for både byste, midje og hofter skrumpet fram mot 2018.

Under størrelse extra small

Bysten var gjennomsnittlig minket fra 84 til 81 centimeter, midjen hadde smalnet fra 63 til 60 centimeter, og hoftene hadde krympet fra 89 til 87 centimeter.

Den gjennomsnittlige klesstørrelsen var nå i underkant av amerikansk størrelse 4, eller extra small.

Til sammenligning bruker amerikanske damer i gjennomsnitt en størrelse mellom 16 og 18, som er omtrent det samme som large og extra large.

Det som derimot ikke hadde endret seg, var forholdet mellom midjen og hoftene. Det holdt seg på rundt 0,7 igjennom hele perioden. Og akkurat dette tallet er faktisk et av de mest stabile idealene for en attraktiv damekropp, skriver Vashi og co.

Enda fjernere

Forskerne vedgår at det er en del svakheter ved forskningen. For eksempel at de bare har undersøkt ett spesielt moteshow.

Kanskje har designerne i Victoria’s Secret andre preferanser enn resten av moteverden? Forskerne hadde heller ikke noen informasjon om modellenes vekt eller BMI.

Likevel konkluderer de altså, deprimerende nok, med at skjønnhetsidealet ser ut til å ha fjernet seg enda mer fra virkeligheten i løpet av de siste 20 åra.

Artikkelen ble først publisert av forskning.no.