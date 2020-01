Forrige uke slapp Netflix traileren for skuespiller Gwyneth Paltrows nye serie «The Goop Lab».

Noen smakebiter: Eksorsisme, synske, kuldeterapi, psykedeliske stoffer, antialdring og generelt «hvordan melke skiten ut av livet».

Traileren åpner med en workshop-leder som forteller at alle deltagerne får orgasme. I andre anslag forteller en oppbrakt kvinne om at hun gjennomgikk flere år med terapi i løpet av fem timer etter å (trolig) ha tatt psykedeliske stoffer.

«Vi skal undersøke ideer som virker «out there» eller skumle, sier Palthrows høyre hånd Elise Loehnen» i traileren.

Goop er Palthrows livsstilsmerke. Skuespilleren har tidligere fått knallhard kritikk for å markedsføre produkter og behandlinger som ikke er vitenskapelig bevist – og som kan være direkte helseskadelige. Palthrow er for øvrig også kjent for å ha fått veiledning av den selvtituelerte sjamanen Durrek Verett – som tidligere har hevdet at han kan snu atomer og reversere aldringsprosessen.

Fake news og anti-vitenskap



The Guardian omtaler den nye serien som «en farlig seier for pseudovitenskap» på kommentarplass.



Dette er en farlig seier for pseudovitenskapen og kvakksalvere. Vi har ikke behov for mer spredning av udokumenterte, potensielt skadelige anti-vitenskapelige helse- og velværeråd.

Det er ikke noe galt med å promotere kvinners seksuelle helse. Men å fremme kvinners seksuelle helse i kontekst med eksorsisme, uavhengig om det er i en trailer, er dypt problematisk.

Manglende tillit til dokumentert vitenskap og spredning av falske helsenyheter er et samfunnsproblem. I fjor fikk artikkelen «Kreftindustrien leter ikke etter en kur; de er for opptatte med å tjene penger» fra nettstedet Natural News et engasjement på 5,4 millioner på verdensbasis. Engasjement består av likes, reaksjoner og delinger. Og i januar 2019 klassifiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) vaksinemotstand som en av verdens ti største helsetrusler.

Det er økende interesse for kliniske studier av psykedeliske stoffer som behandling for psykiske lidelser, men det er behov for mer langt mer dokumentasjon. Dessuten bør slike eksperimenter gjøres i trygge, kontrollerte former med fagfolk til stede. Altså i kliniske studier. Ikke med en selverklært terapeut.

Kari Løvendahl Mogstad, lege, forfatter og lektor ved NTNU, uttalte nylig til Dagbladet at kjendiser påvirkningskraft kombinert med at det har blitt en stadig mer forvirring om hva som er sant og hva som er «fake news» gjør det lettere å overbevise folk om sprøyt for å tjene penger. Hun var med rette sterkt skeptisk til serien.



Ja, dette er farlig



Det er kanskje ikke helt rettferdig å dømme Palthrows nye serie ut ifra en trailer, men det er skummelt at strømmegiganten Netflix gjør underholdning ut av noe som egentlig bør være folkeopplysning. Netflix har 158 millioner brukere på verdensbasis, ifølge CNN. Dette er en farlig seier for pseudovitenskapen og kvakksalvere. Vi har ikke behov for mer spredning av udokumenterte, potensielt skadelige anti-vitenskapelige helse- og velværeråd.

Det vi trenger er serier som tar disse trendene på alvor, undersøker vitskapelige bevis og gir folk grunnlag for å ta selvstendige, kloke valg.

«Dette er farlig.»

«Dette er ikke regulert.»

«Bør jeg være redd?» spør Palthrow i traileren.

Hvis «The Gop Lab» bidrar til at flere kaster vitenskapen på dynga og tester udokumenterte, potensielt farlige trender, så ja, absolutt.