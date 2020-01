2.000 pakker uvirksom ADHD-medisin solgt

Det har blitt solgt rundt 2.000 pakninger uten virkestoff, skriver Dagens Medisin.

– Det er tomt for virkestoff i en del av tablettene, og vi har startet tilbakekalling av legemiddelet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Madsen understreker at feilen ikke er livsfarlig, men at det er en risiko for at pasienter ikke får effekt av legemiddelet. ADHD-pasienter oppfordres til å gå til legen, få ny resept og levere inn den gamle medisinen.

Medisinen er relativt ny i behandlingen av ADHD. Den brukes som et alternativ til Ritalin.