Er det sant at vi bare bruker en liten del av hjernen?

Tenk om vi bare brukte en liten del av hjernen. Da ville vi kanskje blitt veldig mye smartere hvis vi brukte hele hjernen.

En av leserne våre har spurt oss: Er det sant at vi bare bruker ti prosent av hjernen?

Svaret er nei.

Det er en myte.

Myter oppstår når mange tror på noe som er feil. For eksempel om hjernen.

– Vi bruker hele hjernen.

Det sier forskeren Fride Flobakk-Sitter i en artikkel fra NTNU, som du finner på forskning.no.

Hjernen kaster ikke bort krefter

Det ville vært rart hvis vi bare brukte litt av hjernen vår, synes Fride Flobakk-Sitter.

Kroppen bruker veldig mye krefter på å holde hjernen igang.

Det ville vært dumt å bruke så mye krefter på hjernen hvis vi bare brukte litt av den.

Og hjernen er jo ikke dum.

Allikevel er det mange som tror at vi bare bruker ti prosent av hjernen.

Det skriver hjerneforskeren Stephen Illardi i avisen The Washington Post.

Og hvorfor tror folk det? Kanskje vi finner svaret i 1906, skriver Illardi.

Da holdt den kjente psykologen William James en tale.

Vi klarer mer enn vi tror

I talen sa William James at mennesker kan klare mye mer enn de tror.

For eksempel hvis du vil finne en god idé. Men så blir du lei og føler deg sliten i hodet.

Men hvis du fortsetter når det blir slitsomt, skjer det noe overraskende. Da forsvinner trøttheten og du føler deg mer våken enn før, mente William James.

– Vi mennesker bruker bare en liten del av hva vi kan klare, både med hjernen og kroppen, sa James i talen.

William Polk mener at vi ikke vet noe om hvordan barn bruker hjernen.

Men i 1936 var det en forfatter som kanskje misforsto litt.

Ti prosent av hjernen i Hollywood-film

Forfatteren var Thomas Lowell, skriver Stephan Illardi.

Og Lowell skulle skrive hva William James hadde sagt. Men da skrev han det litt annerledes.

Han skrev at vanlige mennesker bare utvikler ti prosent av de mentale evnene sine.

Og kanskje er det derfor mange tror vi bare bruker ti prosent av hjernen i dag?

Det kan i hvert fall være litt av grunnen.

Det finnes til og med filmer om at nesten hele hjernen våre er ubrukt, for eksempel filmen Lucy fra 2014.

Filmen handler om en dame som klarer å bruke 100 prosent av hjernen. Og da får hun superkrefter.

Men egentlig bruker vi hele hjernen alle sammen, sier altså forskerne.

Hvordan vet de det?

Tar bilder inni hjernen

Forskerne har flere grunner til å tro at vi bruker mer enn ti prosent av hjernen.

For eksempel at hjernen bruker massevis av energi. Og den jobber på fantastisk smarte måter for at vi skal klare alt mulig hver dag. Da ligger vel ikke nesten hele hjernen ubrukt? Forskerne synes ikke det virker riktig.

Når forskere tar bilde av hjernen, ser de at nervecellene sender elektriske signaler til hverandre. Og det er dette som kalles hjerneaktivitet.

Du har flere milliarder nerveceller i hjernen. Og det er vanlig at en nervecelle sender et signal hvert sekund, skriver Stephan Illardi i The Washington Post.

Vi vet at alle områder i hjernen er på jobb hele tiden, skriver han.

(Artikkelen er først publisert av forskning.no)

