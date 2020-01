Sædcellene fikk fart på seg da menn endret kosten

Forskere har for lengst slått alarm om at kvaliteten på menns sædceller stuper.

En gjennomgang av 185 studier viser at vestlige menn har rundt halvparten så mange sædceller som de hadde for 40 år siden. Dette skrev forskning.no om i 2017. Denne studien bekreftet tilsvarende funn fra 1990-tallet.

– Det er grunn til bekymring, sa professor Trine B. Haugen ved OsloMet i en podcast på forskning.no i 2019. Hun forsker på reproduktiv helse hos menn.

Ingen vet hvorfor

Skyldes det miljøgifter? Mobiltelefoner og datamaskiner? Røyking og alkohol? Eller skyldes det maten vi spiser?

Kandidatene har vært mange.

Men ingen forskere har kunnet slå fast at det dreier seg om én enkelt faktor. Mange ting kan påvirke og det kan være forskjellig fra individ til individ.

Men i de siste årene har hypotesen om miljøgifter som den store synderen blitt svekket. Det samme har teorien om at stråling fra mobiltelefoner og PC-er svekker sædkvaliteten.

Nå tror flere forskere at det handler om livsstil.

Skjedde oppsiktsvekkende raskt

En ny studie fra Sverige peker også i retning av at kostholdet kan spille en rolle.

I en fersk studie fra Linköpings universitet fikk 15 friske unge menn mellom 20 og 27 år undersøkt sæden sin.

Alle de unge mennene fikk et kostholdsregime som de skulle følge nøye i to uker.

Den første uken fikk de mat i henhold til de nordiske kostholdsrådene. De fikk bare drikke vann mellom de tre måltidene. Til snacks fikk de frukt, grønt og mandler. Energiinnholdet i maten de fikk var tilsvarende deres totale energiforbruk.

Den andre uken skulle de spise akkurat det samme. Men i tillegg fikk de sukker tilsvarende 3,5 liter sukkerholdig drikke. Energiinnholdet oversteg da energiforbruket deres betydelig.

Onanerte tre ganger

Forskerne ba de unge mennene om å onanere tre ganger i løpet av forsøket. I sædprøvene målte de antallet og bevegeligheten deres. Første gang da forsøket startet, deretter etter den første uken og etter den andre.

Det totale antallet sædceller hos deltakerne ble ikke påvirket av kostholdet. Men spermiene beveget seg raskere og kom opp på et normalt nivå hos alle deltakerne. Noen av deltakerne hadde dårlig fart på spermiene da forsøket startet. Hos dem ble hastigheten særlig forbedret.

Mest fart fikk de på seg den første uka, da de kun spiste sunne matvarer.

– Interessant studie

Trine B. Haugen, leder av forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn ved OsloMet, har lest studien. Hun skriver i en epost til forskning.no at hun synes den er interessant.

– Dette er en interessant studie fordi det er korttidseffekter som blir undersøkt. Siden dannelsen og modningen av spermier tar omtrent tre måneder, er det som regel et helt annet tidsperspektiv i tidligere studier av for eksempel diett.

Hun mener at studiens design ikke er egnet til å skille mellom den sunne dietten og den sunne dietten tilsatt en stor mengde sukker, så det kan ikke fastslås hva som bidrar til bedre bevegelighet i spermiene.

Flere og andre typer studier er nødvendig å utføre for å få mer kjennskap til mekanismene bak observasjonene og for å komme med kostråd, mener Haugen.

Vil gå videre med studien

Studien viser at sædcellenes bevegelighet endret seg raskt i løpet av den korte perioden forsøket varte.

Forskerne ved Linköpings universitet fant også endringer i deltakernes små RNA-fragmenter, som kalles tsRNA. Dette ble oppregulert da deltakerne spiste mye sukker den siste uke. RNA er en kjernesyre som spiller en viktig rolle i produksjonen av proteiner i cellen.

I tidligere studier har den samme forskergruppen funnet at bananfluehanner som spiser masse sukker kort tid før de skal pare seg fikk barn som ble tykke.

Forskerne vil nå gå videre med en ny studie der de blant annet vil undersøke om et høyt inntak av sukker påvirker RNA i spermier hos menn, skriver Linköpings universitet i en pressemelding.

Overvektige har dårligere sædkvalitet

Trine B. Haugen skriver til forskning.no at glukose har flere roller hos modne spermier og er tidligere vist å kunne påvirke spermiemotiliteten in vitro. Det vil si ved påvirkning av spermier direkte, for eksempel i en dyrkningsskål.

– Et annet funn i studien er at overvektige menn hadde en annen tsRNA-profil enn slanke menn. Dette er spesielt interessant på bakgrunn av blant andre våre tidligere studier, som har vist at overvektige menn hadde dårligere sædkvalitet enn slanke menn, også spermiemobilitet.

Tidligere forskning har dokumentert at kvinner med overvekt, har vanskeligere for å bli gravide.

Flere studier, også norske, viser at fedme også er ugunstig for menns sædkvalitet og reproduktive helse. Dette skrev forskning.no om i 2017.

Selv om det er store individuelle forskjeller også i gruppen med høy BMI, så vet forskere i dag at sannsynligheten for dårlig sædkvalitet øker i takt med vekta.

