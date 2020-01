Dette øker risikoen for urinveisinfeksjon

Så mange som hver femte norske kvinne har en eller flere ganger hatt urinveisinfeksjon, viser tall fra Helsedirektoratet. Når du først har fått det, er sjansen stor for at du får det igjen, og enkelte opplever å ha det opptil flere ganger i året.

En norsk studie blant 70 kvinner som var tilknyttet fire norske sykehus, viste at kvinnene ble stemoderlig behandlet og at de hadde det legen betegner som oppflosset slimhinne. Det vil si en slimhinne med hull hvor bakteriene setter seg lettere.

Resultatene ble offentliggjort på en nordisk urologisk kongress i Finland i 2013.

– Vi foretok vevsprøver som ved elektromikroskopi viste at slimhinnebarrieren var dårligere hos dem som hadde hatt gjentatte urinveisinfeksjoner, enn hos andre kvinner. Slimhinnen beskytter mot blant annet bakterier, og med hull i den var kvinnene mer utsatt, sier urolog Per Espen Låhne ved Nasjonalt Kompetansesenter for Inkontinens og Bekkenbunnssykdom (NKIB) ved universitetssykehuset i Tromsø.

Han jobber også som urolog ved Nordlandia medisinske klinikk i Tønsberg, og håper at funnene kan bidra til behandlinger som gjør at slimhinnen styrkes, og at risikoen for urinveisinfeksjoner reduseres.

Svært smertefullt

Urinveisinfeksjon deles inn i øvre og nedre urinveisinfeksjon og oppleves som særdeles smertefullt for pasientene. De får blant annet kraftig svie når de tisser. De som har øvre urinveisinfeksjon får også feber.

Også menn kan få urinveisinfeksjon, men de opplever dette i langt mindre grad enn kvinner.

– Kvinner som får dette, plages i stor grad. Dessverre viste også studien at de på mange måter blir stemoderlig behandlet i helsevesenet. Det er få behandlinger, og mange får plagene gjentatte ganger, sier Låhne.

Det finnes forebyggende medisin

Det er også erfaringen til Cecilie Østberg hos Mylan Healthcare Norge AS. De står bak nettsiden urinveisinfeksjoner.no.

– Mye er udokumentert, når det gjelder urinveisinfeksjoner. Det gjelder blant annet hva som hjelper og hva som forårsaker det. Derfor må vi i stor grad lytte til kvinnene som opplever plagene og ta hensyn til det, sier Østberg.

I tillegg til å drifte nettsiden, forhandler de antibiotika mot plagene, samt medisiner som forebygger mot urinveisinfeksjon.

– Vi opplever at de som har gjentagende plager, får redusert livskvalitet. De ønsker blant annet å ta forebyggende medisiner før de skal på ferie, slik at ferien ikke blir ødelagt, sier Østberg.

De som sliter med gjentagende urinveisinfeksjoner, kan også få det som kalles «vent å se» resept. Det betyr at de kan få antibiotika, hvis infeksjonen ikke går over av seg selv etter 1-3 dager.

– Forebyggende antiseptikum reduserer risikoen for at bakteriene fester seg til urinvevet. Medikamentet må tas morgen og kveld, sier Østberg.

Mer utsatt når du blir eldre

Studier viser også at eldre kvinner er mer utsatt enn yngre. Det fordi eldre kvinner produserer mindre østrogen og mye tyder på at østrogen beskytter mot urinveisinfeksjoner. Det viser blant annet en Cochrane-gjennomgang fra 2008.

Årsaken til at urinveisinfeksjoner oppstår, er at det kommer bakterier i urinveiene. Bakteriene vi har i tarmsystemet legger seg rundt urinrøret. Ved blant annet samleie, kan bakteriene føre til infeksjoner i urinveiene.

Mange opplever også at de får infeksjoner, hvis de sitter på noe som er kaldt eller unnlater å skifte rett etter at de har badet og svømt.

– Alt tyder også på at urinveisinfeksjon er arvelig. Dette ble blant annet vist i helseundersøkelsen Nord-Trøndelag (HUNT). I tillegg er risikoen for tilbakefall stor, hvis du først har hatt det én gang, sier Låhne.

Saken ble først publisert på Forskning.no