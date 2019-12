Kan gi tragiske utfall om man kjører bil

Forskere har lenge visst at mangel på søvn svekker konsentrasjonen og oppmerksomheten vår.

Men mangel på søvn kan påvirke oss mer enn tidligere forskning har tydet på, viser ny studie fra Michigan State University.

Søvnforsker Janne Grønli ved Universitetet i Bergen bekrefter at for lite søvn kan gjøre at folk gjør feil.

Men hun er skeptisk til å skremme folk med hvor farlig det kan være med lite søvn.

Søvn en god hjelper

Grønli er somnolog og professor i biologisk psykologi, og leder en søvnforskningsgruppe ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

– Jeg er likevel mer opptatt av å snu på det, og si at søvn er en god hjelper for å huske godt og unngå å gjøre feil i hverdagen, sier hun til forskning.no.

Å ha god søvnkvalitet og sove nok, kan forhindre at man gjør slurvefeil, eller glemmer viktige ting, understreker hun.

Les også: Forskning på søvnløse viser at de med innsovnings­problemer har mest angst

Psykomotoriske tester

I mange tiår har forskere visst at mangel på søvn gjør utslag på psykomotoriske tester. Personer som ble forhindret fra å sove, fikk svekket reaksjonsevne og konsentrasjon. Men dette var basert på enklere tester.

– Det nye disse forskerne har gjort, er å la deltagerne gjennomføre mer komplekse oppgaver, over lengre tid, forklarer Grønli.

De 238 deltakerne fikk først i oppgave å ta ulike skritt i riktig rekkefølge, uten å miste plassen sin på gulvet. Dette skulle de gjøre til tross for at de ble forstyrret underveis.

Om kvelden, var det 15 prosent av hele gruppen kom ut av det, og gjorde feil.

Dobbelt så mange feil

Så har forskerne delt deltakerne inn i to grupper, hvor den ene gruppen ikke fikk sove i det hele tatt om natten. Den andre gruppen dro hjem og sov normalt.

Så fikk deltagerne gjøre samme den testen en gang til, neste morgen. Natteranglerne gjorde dobbelt så mange feil som kvelden før. Andelen som gjorde feil var 30 prosent.

Det var ingen forskjell fra kvelden før, blant personene som hadde sovet søtt.

Les også: Rekordmange har vaksinert seg mot influensa

Kan gi tragiske utfall om man kjører bil

Personer som har sovet lite kan godt klare enkle rutineoppgaver, sier forskerne bak. Problemet oppstår hvis man må forholde seg til mange inntrykk samtidig, og må foreta valg på kort tid.

– Studien viser at personer som har søvnunderskudd må konsentrere seg veldig, uansett hva de skal gjøre, for å unngå å gjøre skjebnesvangre feil, sier Kimberly Fenn, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

Hvis man sitter bak rattet i en bil og har sovet lite, kan slike feil få tragiske konsekvenser.

– Mer komplekse handlemønstre, som går ut på at du skal gjøre mange ulike ting i riktig rekkefølge, krever at beskjeder lagres i hukommelsen i fremre hjernebark.

– Dette krever at flere områder av hjernen må samarbeide, forklarer Grønli.

Søvn hjelper deg

Grønli vil heller understreke at søvn hjelper oss til å ta riktige og raske valg.

– Søvn hjelper oss til å ta korrekte, raske og kompliserte valg, som vi trenger når vi for eksempel kjører bil i førjulsstria, sier hun.

Spesielt beskytter søvn mot overilte, følelsesmessige reaksjoner.

– En natt med lite eller ingen søvn kan gi kort lunte, og vi kan tolke andres ansiktsuttrykk feil. Det tror jeg mange vil kjenne seg igjen i, sier hun.

Mangel på søvn fører særlig til at man lettere kan bli sint eller få andre sterke følelsesutbrudd.

Les også: 1 av 5 norske fastleger planlegger å bytte yrke

Søvn viktig for innlæring

Å sove nok er særlig viktig når vi skal lære nye ferdigheter. Det er fordi søvn er viktig for å etablere minner i hukommelsen.

– Før eksamen er det bedre å klappe igjen boken og få en god natts søvn, enn å pugge ting natten før eksamen. Det som du leser da, uten å sove lenge nok etterpå, vil ikke feste seg, sier Grønli.

Søvn er viktig for å transportere nye ferdigheter til langtidsminnet, forklarer hun.

Verdifullt med småpauser

Grønli slår et slag for små høneblunder i løpet av dagen.

– Det å ta små pauser i hverdagen, har stor verdi. Å ta en liten høneblund er nyttig for hjernen, særlig når man har mye å gjøre.

Men en middagshvil bør ikke være for lang, maks 20 minutter. Og den bør ikke tas etter klokken 17, for da går den ut over nattesøvnen.

Selv om man ikke sover, kan det være verdifullt bare å ta en pause hvor du ikke gjør noen ting.

– Det kan hjelpe på hukommelsen og konsentrasjonen etterpå, sier hun.

Les også: Forskere lager en løsning for sosial eldreomsorg i kommunene

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no