Rekordmange nye blodgivere i 2018

Hele 36.000 blodgivere har i løpet av året blitt rekruttert til landets blodbanker gjennom Røde Kors. Det er en økning på 5.000 fra 2017, opplyser Røde Kors.

– Uten blodgivere hadde livsviktig pasientbehandling stoppet opp. Folk som gir blod bidrar til at mennesker i sårbare situasjoner er sikret livreddende tilgang på blod når de plutselig blir alvorlig skadd eller syke. Tusener av nordmenn lever i dag fordi noen tok valget om å bli blodgiver, sier rådgiver i Røde Kors Blodprogram Elizabeth Salas Andreassen i en pressemelding.

Per i dag er det om lag 100.000 blodgivere i Norge, noe som utgjør bare to prosent av den norske befolkningen.

At rekordmange har funnet veien til blodbankene rundt om er ikke nok, for det er fortsatt behov for flere blodgivere, understreker Røde Kors.

– Et enkelt offer for en alvorlig trafikkulykke kan trenge bortimot hundre enheter med blodprodukter, sier Andreassen.

Ifølge Røde Kors er det behov for om lag 30.000 flere blodgivere. Samtidig må de rundt 15.000 og 20.000 blodgiverne som hvert år slutter av naturlige grunner som alder, flytting, medisinbruk, sykdom eller lignende erstattes.

