Rammes menn og kvinner ulikt av depresjon?

- Helsevesenet er ikke bygget nok ut for menns behov, mener ekspert.

(Vi.no): I USA antyder forskere at symptomer på depresjon hos menn er annerledes enn hos kvinner.

Der har klinikere prøvd seg frem med annet inventar på kontoret, andre ord og begreper: For eksempel strategier og mål, i stedet for behandling.

Menn kan ha andre symptomer på depresjon

– Det er delte meninger om menn trenger egen behandling, sier spesialist i klinisk psykologi, Peder Erlend Anda.

Spesialist i klinisk psykologi, Peder Erlend Anda. Foto: Privat

Han forteller at noen mener de trenger mer aktivitetsbasert behandling.

– Selv om menn kanskje har litt andre symptomer, består depresjon av ganske like følelser for menn og kvinner, understreker han.

Menns symptomer kan være mer irritabilitet og utagering, der kvinner tradisjonelt er mer åpne om at de føler seg sårbare, sier han.

– Det betyr imidlertid ikke at jeg ikke har hatt mange menn som har grått på kontoret mitt.

Flest menn tar selvmord

Depresjon er største årsaken til selvmord, og det er flest menn som dør av det.

Slik har det vært lenge både i Norge og andre land, hvis man ser på statistikken.

Lars Mehlum, leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Foto: Universitetet i Oslo

– Jeg tror generelt at vi har undervurdert kjønnsforskjeller når vi skal klassifisere og behandle psykiske lidelser, sier Lars Mehlum, leder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF).

Han sier at flest menn dør av selvmord fordi de bruker mer endelige metoder enn kvinner.

– Man har kanskje tenkt at det bare er kulturelle forskjeller som skiller hvordan psykiske lidelser er for menn og kvinner, men det er jo helt opplagt biologiske forskjeller i psykologien vår, sier han.

Trenger annerledes «markedsføring»

Både Anda og Mehlum er enige i at det for menn kan oppleves skamfullt å søke hjelp for depresjon.

– Mange menn har problemer med å søke hjelp fordi bare tanken på å trenge slik hjelp gir dem enda dårligere selvfølelse og en følelse av å være enda mer hjelpeløs. Det virker truende for dem, og ingen vil be om noe som gjør vondt verre, sier Mehlum, og fortsetter:

– Jeg tror det har vært en mangeårig undervurdering av menns behov når det gjelder å få dem til å ta i bruk tjenestene.

NOEN symptomer på depresjon Nedstemthet. Tapt opplevelse av mening i tilværelsen. Manglende interesse for andre mennesker og gjøremål. Mangel på energi. Svekket selvfølelse. Selvbebreidelser og skyldfølelse. Temperamentsutbrudd. Irritabilitet. Føle seg verdiløs og håpløshet Søvn og apetitt kan påvirkes. Kilde: Folkehelseinstituttet

Han mener det må mer forskning til.

– I studier som har sett på behandlingen av depresjon er det ofte for få mannlige deltakere, sier han.

Mørketid kan gjøre vondt verre

Mørketiden her i nord kan være en tung tid for mange.

– Man får litt mindre energi og blir litt tyngre i humøret, sier Anda.

Også søvnen kan bli dårligere i mørketiden, og mange får lysbehandling, eller har lampe som gir kunstig sollys innendørs.

– Men dette er svært individuelt. Noen blir ikke påvirket i det hele tatt, forteller han.

Ikke prøv å finne løsningen, prøv å lytte

Ifølge Anda vil det ikke alltid være like lett å gjenkjenne depresjon hos en kamerat.

Særlig fordi depresjon har mange ulike alvorlighetsgrader.

– Ved lettere depresjoner kan man kanskje merke at de ikke er med på ting lenger, man mister litt piffen. Hvis det er veldig alvorlig, vil man merke det. For eksempel ved at de ikke reagerer når du snakker til dem, forteller han.

Han synes ikke det er lett å gi en fasit på hva man bør gjøre for en deprimert kamerat, fordi folk er forskjellige.

– En tommelfingerregel er uansett å vise aksept for hvor tungt dette oppleves. Det er lett å bli for rådgivende, når vi egentlig bare bør lytte, og være der. Da kan man føle seg mer masete og irriterende, sier Anda, og fortsetter:

– Det går ikke an å argumentere noen ut av en psykisk lidelse.

