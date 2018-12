Tips til kronikere for å få det beste ut av førjulstid og julefeiring:

God planlegging, fordeling og utporsjonering av oppgavene i førjulstida er ekstra viktig for kronikere. – Det skal ikke så mye til for å vippe meg av pinnen, sier leddgiktsyke Anna Fryxelius (44).

Desember og førjulstid betyr gjerne mange ekstra oppgaver på toppen av det som ellers hører med i hverdagen. Har du en kronisk sykdom kan det lett bli for mye. Det har Anna Fryxelius erfart. Hun har levd med leddgikt siden hun var 19 år og har i tillegg en ryggskade, som gjør at hun sliter med smerter og fatigue.

– Før prøvde jeg å gjøre alt friske folk gjør, og da kunne resultatet bli at jeg krasjet i ukesvis. Jeg var frustrert og ville så gjerne, og dermed kunne jeg gå på en smell. Konsekvensene ble ganske store, sier hun til ABC Nyheter.



– Jeg brukte lang tid på å lære meg å leve med smerter og plager, og har med årene blitt flink på mestring, fortsetter 44-åringen.

– Mindre stress enn tidligere



– I år har vi klart å dele opp juleforberedelsene veldig bra, så det er mindre stress enn tidligere år, sier Anna Fryxelius som her pynter pepperkaker med en av sønnene sine. Foto: Frøken Larsen Kommunikasjon

Denne erfaringene har ikke minst kommet godt med etter at hun fikk egen familie.

– Hverdagen funker bra når alt går på skinner. Men hvis det er noe ekstra som skjer, som sykdom i famlien, en ekstra reise eller mange ekstra oppgaver i forbindelse med julen kan det vippe meg av pinnen fortsatt. Og da kan konsekvensene for familiene bli store.

Når hun nå står overfor juleforberedelser, sammen med mannen og to sønner på fem og tre år, sverger hun til god planlegging, fordeling av oppgaver og utporsjonering av beredelsene. Målet er å kommer seg gjennom førjula og julefeiringen med gode opplevelser, uten at det koster så altfor mye for kroppen.

– I år har vi klart å dele det opp veldig bra, så det er mindre stress enn tidligere år, sier hun.

I tillegg til egne erfaringer, har Fryxelius som leder av fagavdelingen i Norsk Revmatikerforbund (NRF), opparbeidet seg stor kunnskap om mestringsstrategier for kronikere.

Her er NRFs råd for å komme seg gjennom juleforberedelser og -feiring på best mulig måte, som kroniker:

1. Fordel oppgavene, lag liste og gjør avtale med familien



Lister er en viktig del av førjulstida hjemme hos Anna Fryxelius. Foto: Frøken Larsen Kommunikasjon

– Jeg lagde en liste for julefeiring og sendte ut til dem vi skal feire jul med i oktober. Her delte jeg opp hele julefeiringen med hvem som skal gjøre hva. For eksempel hvem lager ribbe, hvem fikser frokost, hvem baker hvilke kaker, hvem tar oppvasken for hele julehelgen og så videre.

– Dermed blir det ikke for stor belasting på enkeltpersoner.

– Fokuser på det folk er flinke til og glad i å gjøre. De som er glade i å bake får gjøre det. Bruk hverandres styrker, sier Fryxelius i en pressemelding fra Revmatikerforbundet.



2. De tre P'ene: Prioriter, porsjoner og planlegg

– Du må velge vekk noen ting og senke forventningene om at alt skal være perfekt og hjemmelaget. Det viktigste er jo å ha krefter til å kose seg med dem man er i glad i i jula!

Planlegg julegaveinnkjøp og matinnkjøp.

– Gjør planleggingen til noe hyggelig. Mannen min og jeg setter oss gjerne ned med kaffekoppen og prater oss gjennom det som skal gjøres, uten stress, sier hun til ABC Nyheter.

Det kan også være mye tid og krefter å spare på å handle på nett, råder hun.

3. Sett av tid til pauser.



Finn ut hvilke pauseteknikker som gir deg ny energi. Sett gjerne av en hel dag til å hvile i kalenderen hvis du har mulighet til det.

– Pauser finnes på forskjellige måter. En god bok å sone ut med, et varmt bad eller en god prat med en venninne. Du må ikke nødvendigvis legge deg ned i tre timer, sier Fryxelius.

4. Kommunikasjon: lær de andre å forstå

Snakk med familien eller andre du skal feire jul med slik at de forstår bedre hvordan du har det som kroniker. Fortell om du har en god eller dårlig periode og hvilke behov du har, råder hun.

– Forklar hvordan det er å leve med for eksempel fatigue, og forklar at da må du planlegge energibruken og ta mange pauser.

Det å være åpen og forklare hvordan man har det, gjør også at folk skjønner at man trenger fleksibilitet og av og til må droppe ting i siste liten.

5. Husk å nyte førjulstid og romjul

– I vår adventskalender har vi helt enkle opplevelsesgaver. Ungene elsker det. Vi legger inn en kveld i uken for «familiekino» hvor vi ser på julefilmer. Da popper vi popcorn, legger alle putene på gulvet og ser en julefilm sammen. Det viktigste er jo at vi skal nyte førjulstiden og klare å kose oss sammen.

I tillegg til at det er hyggelig for hele familien, har denne adventskalenderen vist seg å være svært kronikervennlig, forteller tobarnsmoren:

– Den ene dagen er opplevelsen å henge opp julelys, en annen dag er det å finne frem julekrybben ... Da kommer mange av juleforberedelsene spredt utover, som en del av kalenderen, i stedet for at alt må gjøres på en gang i siste liten. Så den anbefaler jeg virkelig, sier Fryxelius.

– Krasjlanding på kvelden

Hun forteller at både hun selv og mannen hennes Samuel, er gode prosjektledere.

– Vi møttes i en setting der vi jobbet frivillig med å arrangere festival, så vi er flinke til å planlegge ting sammen. Det å dele opp i mindre oppgaver og planlegge kommer naturlig for oss.



Selv om man planlegger julen som en prosjektleder, kan det dukke opp uforutsette ting som kan vippe en av pinnen, forklarer tobarnsmoren.

Som for eksempel da en gave kjøpt på nett måtte plukkes opp på et annet sted enn forventet.

– Den var sendt til feil butikk og lå i en butikk i sentrum. Det er vanskelig for meg, fordi det ikke er lett å komme dit med bil og jeg ikke kan gå så langt.

– Det ble et par timer med fysisk krevende innsats og jeg tenkte at «Dette har jeg egentlig ikke krefter til». Jeg fikk tak i gaven, men det veltet en dag. Det ble krasjlanding på kvelden. Det skal ikke så mye til.

44-åringen forteller at fordi hun er veldig sosial vil hun fortsatt gjerne få med seg mer enn hun strengt tatt klarer. Og noen ganger er det greit å gjøre litt for mye.

– Det er deilig som kroniker at jeg av og til kan velge å overanstrenge meg, fordi jeg vet sånn cirka hva regningen blir og kan ta høyde for det. Så er det noe jeg synes er veldig gøy, som jeg gleder meg til, så tar jeg heller den regningen med en pysjdag eller to etterpå, sier hun til ABC Nyheter.

