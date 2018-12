Studie: – Å ha døtre i skolealder gjør menn mindre sexistiske

Menn blir mer oppmerksomme på utfordringer kvinner står overfor når de har døtre i skolealder, viser ny forskning.

Å være far til døtre i skolealder gjør menn mindre sexistiske, mener forskerne bak en ny studie.

Teamet bak studien sier at funnene støtter opp om ideen ofte omtalt som «The Mighty Girl-effect» – nemlig at menn blir mer oppmerksomme på utfordringene kvinner står overfor når de får den kvinnelige opplevelsen av livet på nært hold gjennom sine egne barn.

Mer fundamentalt utfordrer det hypotesen om at folks synspunkter dannes og fullbyrdes i deres formative år, og at tiltak for å korrigere holdninger rundt likestilling ikke bør begrenses til klasserommet.

– Det vi sier er egentlig at det er mulig å endre holdninger også senere i livet, sier dr. Joan Costa-i-Font, medforfatter av studien fra London School of Economics.

Les også: Kjendiser med opprop om likestilling og fattigdom

«Mannens jobb er å tjene penger»



Mens tidligere forskning har antydet at døtre kan forandre en manns holdninger, ser den nye studien på når dette kan oppstå.

I tidsskriftet Oxford Economic Papers beskriver Costa-i-Font og kollegaer hvordan de undersøkte data fra den britiske husstandspanelundersøkelsen som har vært gjennomført hvert år mellom 1991 og 2012. Teamet har sett på svar fra mer enn 5000 menn og mer enn 6300 kvinner med et barn under 21 år i husstanden – uansett deres forhold til barnet.

De så på hvilken grad personene var enig i uttalelser som «mannens jobb er å tjene penger; konens jobb er å ta vare på hjemmet og familien», og hvordan dette endret seg over tid. De som var enige eller nøytrale til utsagnet ble plassert i en kategori, mens de som var uenige ble plassert i en annen.

Resultatene viser at menn med døtre hadde høyere sannsynlighet for å være uenige med tradisjonelle holdninger enn de uten – forutsatt at datteren var i skolealderen.

Les også: Norske menn bryr seg mindre om likestilling enn kvinner



Ingen umiddelbar effekt



Etter å ha tatt hensyn til faktorer som utdanning, sivilstatus, antall barn, sysselsetting og inntekt, falt sannsynligheten for å ha en tradisjonell holdning til arbeidsdeling fra litt over 37 prosent hos mennene som ennå ikke hadde barn eller hadde bare sønner, til 33 prosent blant de som hadde minst en datter i videregående skolealder – en relativ reduksjon på 11 prosent.

– Effekten slår ikke inn umiddelbart, sier Costa-i-Font.

Selv om teamet ikke ser på hvorfor det å oppdra en datter utløser et slikt skifte, mener de at funnene knytter seg til fedres økte forståelse av kvinners liv.

– De får førstehåndserfaring i alle problemene som eksisterer i en kvinnelig verden, og dette modererer utgangspunktet deres innen holdninger til kjønnsnormer. De kommer nærmere det å kunne se hele bildet fra det kvinnelige perspektivet.

Ifølge Costa-i-Font dukker ikke effekten opp hos menn som allerede hadde feministiske synspunkter. Ei heller finnes noen effekt å spore hos mødrene.

Han sier effekten også dukket opp da teamet så på hvordan menn reagerte på uttalelsen «både mann og kone skal bidra med inntekt i husstanden». I husstandene som hadde en datter i skolealderen fant de lavere sannsynlighet for at kun mannen, og ikke kvinnen, jobbet.

– Vi finner ikke bare effekter som innvirker på holdninger; Vi finner også effekter på atferd. Det er viktig fordi holdninger kan fravikes, mens atferd er konkret, sier Costa-i-Font.

Les også: Mer pappapermisjon har ikke gitt mer likestilling i arbeidslivet

Effekten av å ha en datter



Han innrømmer at studien har visse begrensninger, blant annet at den bare ser på tilfeller der barn er i samme husstand som foreldrene.

Natasha Devon, forfatter og mental helse - og likestillingsaktivist, sier at det er viktig å se på hvordan vi kan endre holdninger hos menn som ikke har døtre.

– Vi trenger menn som ser kvinner som mennesker selv om de ikke har et godt forhold til sin mor eller søster eller datter, sier hun.

– Jeg tror vi må finne ut hva det eksakt er ved å ha en datter som forandrer menns sinn og se på hvordan vi kan implementere det i større grad i sosialiseringsprosessen for alle gutter fra en tidlig alder.

Henning Scherer Skjørsæter/ABC Nyheter / Pressworks © Guardian News & Media Limited