Med denne huskeregelen kan du ta godt vare på hjertet

– God hjerte­helse er å ta vare på hele krets­løpet.

Hjertet er et av mange organer du er helt avhengig av for å leve. Det pumper blod rundt i hele kretsløpet, og sørger for blodgjennomstrømning til for eksempel lungene og hjernen.

Derfor vil et dårlig hjerte også ha konsekvenser for flere andre organer.

God hjertehelse vil være å ta vare på hele kretsløpet, ifølge Jørgen Gravning, spesialist i indremedisin og kardiologi, og overlege ved hjertemedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Her får du huskeregelen hans KRETSLØP, for god hjertehelse:

K for kolesterol

– Alle voksne over førti år bør få sjekket kolesterolverdiene sine, mener overlegen.

Jørgen Gravning har doktorgrad innen hjertemedisin, og har skrevet bok om hjertet. Foto: Aschehoug

Det antas at mer enn 20.000 nordmenn har en arvelig tilstand som gir høyt kolesterol allerede i barneårene.

– I tillegg til disse pasientene, bør også alle som har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag bruke kolesterolsenkende midler, opplyser Gravning.

Det gjør at egne kolesterolverdier er relevant for svært mange.

R for røyking

Elleve prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år var dagligrøykere i fjor, viser tall fra SSB.

Du kan redusere sjansene for kreft ved å røyke mindre, sier Gravning.

– Men mye tyder på at du må slutte helt for å forhindre hjerteinfarkt.

– Hvis du ikke allerede røyker så for all del - ikke begynn!

E for ernæring

For å få bedre hjertehelse er det viktig med råd som er gjennomførbare, mener Gravning.

Når det gjelder kostholdet, vil det for de fleste ikke være nødvendig å gjøre drastiske endringer.

– Kos deg med godteri på lørdager, og spis litt sunnere i ukedagene, som vi sier til små barn, sier han.

Instinktene våre får oss ofte til å spise mer enn vi trenger.

– Vi blir eksponert for overvekt og diabetes type 2, som igjen øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, og høyt blodtrykk.

T for trykkontroll

Over tid gjør et høyt blodtrykk at risikoen for både hjerneslag, hjerneblødning, hjerteinfarkt og nyresvikt øker, opplyser Gravning.

Ifølge Folkehelseinstituttet ligger andelen voksne med høyt blodtrykk på rundt tretti prosent, både for menn og kvinner.

– Effektiv blodtrykksbehandling kan redusere risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag med hele 60 til 80 prosent, sier Gravning.

Diabetes øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, og bør derfor oppdages tidlig. Foto: Shutterstock

S for sukker

S-en i ordet som etterhvert blir KRETSLØP, står for sukker, nærmere bestemt blodsukker.

Måling av langtidsblodsukker kan nemlig avsløre forstadier til, eller sykdommen, diabetes type 2.

– Diabetes dobler risikoen for hjerte- og karsykdom. Det er viktig at sykdommen oppdages før man får hjerteinfarkt, mener Gravning.

LØP for livet

Det enkleste tipset Gravning har om god hjertehelse utgjør også de siste tre bokstavene i huskeregelen.

– Evolusjonsmessig er vi laget for fysisk aktivitet. Samfunnsutviklingen har gjort at vi sitter mer stille enn vi har godt av.

Han mener det er mye bedre å være fysisk aktiv og noen kilo for tung, enn tynn og inaktiv.

– Jeg vil slå et slag for bare det å gå seg en tur. Én ting er å trene hardt, som ofte er i kortere perioder. Da bør man heller fokusere på å gjøre tur til en fast vane. Gå en rute du liker i selskap du trives i, oppfordrer han.

Han legger til at man gjerne kan bli litt andpusten og svett, men at det viktigste er at det er overkommelig.

– Det er bra for hjertet at man blir andpusten, bekrefter han.

Saken er opprinnelig publisert på Vi.no