Fra nyttår blir «helsesøster» til «helsesykepleier»

Tirsdag ble det på Stortinget enstemmig vedtatt å bytte ut tittelen «helsesøster» med den kjønsnøytrale tittelen «helsesykepleier» fra 1. januar 2019, melder Dagens Medisin.

Norsk sykepleierforbund har jobbet for endringen siden 2015, og ønsker tittelendringen velkommen på sine nettsider.

Også Likestillingsombudet har jobbet for å bytte ut helsesøster:

– Tittelen er ikke særlig bra for å motivere flere menn til å ta denne utdanningen,



uttalte likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til



– Bør inspirere flere menn

Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, som tirsdag besøkte Sykepleierforbundet for å informere om nyheten, omtaler endringen som fornuftig.

– Dette er ikke bare ord, men det har med rekrutteringen til yrket å gjøre. Helsesykepleier er en nøytral tittel, som bør inspirere flere menn. Det er åpenbart behov for flere menn inn i yrket, sier Venstre-politikeren til Dagens Medisin.

– Vil heller være «helsebror»

Ifølge en kartlegging gjennomført av fagbladet Sykepleien forrige måned, er bare 11 av Norges drøyt 3000 helsesøstre menn.



En av dem, Peter Larsson (55) som har jobbet som helsesøster siden 1994, uttalte da til fagbladet at han ikke liker den nye yrkestittelen helsesykepleier.

– Den gamle tittelen er så innarbeidet. Jeg vil heller beholde den, men supplere med «helsebror». Jeg skjønner at man vil ha en kjønnsnøytral tittel, men når dette er et så kvinnedominert yrke, bør det komme frem at det er menn i stillingen, sa Larsson til Sykepleien.