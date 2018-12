Stort salmonella-utbrudd i Danmark

Nye tall viser at 33 personer er smittet av salmonella. Noe som bare er et lite knippe av det faktiske tallet, ifølge ekspert.

Antall smittede av salmonellabakterien har steget i Danmark siden dansk helsevesen advarte om et utbrudd tidligere i desember, skriver Ekstra Bladet.

Helt ferske tall viser at 33 personer er registrert smittet.

Slik unngår du salmonella i maten Vask hender når du har rørt rått kjøtt



Hold rått kjøtt adskilt fra stekt kjøtt - og fra salat og brød

Gjennomstek hakket kjøtt og fjærkre

Skift eller vask skjærefjøl og kniv rett etter bruk til rått kjøtt

Kast den brukte emballasjen til rått kjøtt rett i søppelkassa

Hvis du griller, bruk én rist og grilltang til rått kjøtt, og én rist og grilltang til stekt kjøtt Kilde: Fødevarestyrelsen

Nå prøver danske helsemyndigheter å finne ut årsaken til smitten.

Det eneste de har avdekket så langt er at bakterien er av typen monofasisk Typhimurium, som ofte finnes i svinekjøtt.

I dansk sammenheng er salmonella-utbruddet stort, og epidemiolog Luise Müller, har tidligere fortalt at antall syke ved et utbrudd vanligvis er under ti.

Epidemiologen sier til Newsbreak.dk at det også kan være flere som har blitt testet som ikke er registrert med smitten enda.

Müller forteller at det likevel ikke er noen grunn til bekymring helt enda.

– Det er ikke noen grunn til verken å frykte julen eller la være å spise svinekjøtt. Man må sørge for å gjennomsteke og koke svinekjøttet og ha en god kjøkkenhygiene, så man holder det rå svinekjøttet fra det spiseklare, sier Müller.

Symptomene på salmonellainfeksjon er diaré, feber, oppkast og generelt ubehag.

Müller forteller at kroppen vanligvis klarer å takle sykdommen, men ved smitte er det viktig å innta mye væske slik at man ikke blir dehydrert.

Müller forsikrer om at de gjør sitt beste for å finne årsaken til smitten.

