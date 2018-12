Vaksinemotstandere får skylda for 30 prosent økning i meslinger blant barn

Langt flere barn i verden fikk meslinger i 2017, sammenlignet med året før.

Dette er første gangen på mange år at Verdens helseorganisasjon (WHO) ser en så sterk økning i antallet tilfeller av meslinger. Og økningen skjer i en rekke land, også i Europa.

Lederen for WHO sitt vaksineprogram, Martine Friede, nøler ikke med å gi vaksinemotstandere mye av skylda for utviklingen. Dette ifølge nyhetsbyrået AFP.

Friede mener at påstander uten grunnlag i medisinske fakta, framsatt av «selvoppnevnte eksperter», forsetter å spres via sosiale medier rundt om i verden.

Dette påvirker mange foreldre, som nå sier nei til vaksinering av egne barn.

110 000 døde i fjor

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner.

Sykdommen er også den mest alvorlige barnesykdommen. I 2017 kostet den 110 000 menneskeliv, ifølge WHO. Meslinger kan føre til blindhet, hjernebetennelse, lungebetennelse, alvorlig diare og øreinfeksjon.

Økningen i antallet meslingtilfeller i fjor var spesielt sterk i Latin-Amerika, Midtøsten og Europa. Tyskland, Russland og Venezuela trekkes fram som land der sykdommen sprer seg. I Venezuela er den viktigste årsaken at landets helsevesen delvis har brutt sammen.

– Det som bekymrer oss enda mer enn økningen i antallet rapporterte meslingtilfeller i verden, er at vi nå ser spredning av meslinger i land som ikke har hatt dette på mange år, sier Friede.

Vaksinemotstandere kan være grunnen til en kraftig vekst i tilfeller av meslinger i 2017. Foto: Illustrasjonsbilde: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix

Frykt for autisme

WHO-lederen trekker spesielt fram den seiglivede myten om at meslingvaksinen kan føre til autisme hos barn.

Opphavet til påstanden er den tidligere mage/tarm-forskeren og legen Andrew Wakefield. I 1998 fikk han publisert en studie i det anerkjente legetidsskriftet The Lancet som hevdet at det var en kobling mellom MMR-vaksinen (meslinger, kusma og røde hunder) og autisme. Koblingen gikk ifølge Wakefield via tarminfeksjoner.

Forskningsresultatet ble videreformidlet av medier over hele verden. Det førte i årene etter til at spesielt mange britiske foreldre ikke ville vaksinere barna sine.

Avslørt som juks

I 2004 kunne avisa Sunday Times avsløre at Wakefield var blitt betalt av et advokatfirma som planla et massesøksmål mot vaksineprodusentene.

De 12 barna som deltok i studien hans var ifølge avisa blitt forhåndsutvalgt for å få et bestemt resultat. Wakefild mistet senere forskerjobben sin og ble dessuten fradømt retten til å jobbe som lege. Tidsskriftet Lancet trakk tilbake studien. forskning.no hadde en kort sak om dette i 2011: Meslingstudie var bevisst svindel

Mange har merket seg at det var Sunday Times-journalisten Brian Deer som klarte å avsløre forskeren Wakefield. Først etter dette tok forskersamfunnet selv fatt i forskningsjukset hans. Du kan lese mer om dette i en indisk forskningsartikkel her.

Andrew Wakefield kan nå ha funnet en ny alliert i USAs president Donald Trump.

Rekordmange vaksineres i Norge

Før meslingvaksinen kom i 1969 tok barnesykdommen livet av fem til ti norske barn hvert år.

I 2017 kunne Folkehelseinstituttet rapportere at et rekordhøyt antall norske toåringer var blitt vaksinert året før.

– Vi tilskriver dette den gode innsatsen som gjøres ute på helsestasjonene, sa Sigrun Kongsrud, fagleder for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

Samtidig er det en mindre del en anbefalt (se faktaboks øverst) blant norsk ungdom som har fått meslingvaksine nummer to.

I de tre fylkene Finnmark, Vestfold og Telemark var vaksinedekningen på under 90 prosent blant 16-åringene i 2016.

