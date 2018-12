Tegnene på at du begynner å få dårlig hørsel

– Viktig å ta grep tidlig, sier hørselsekspert.

(Vi.no): Synes du andre mumler eller snakker for lavt? Eller kanskje du alltid vil ha høyere lyd på TV-en enn alle andre? Det kan være tegn på at du begynner å få dårlig hørsel.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har lang erfaring med å hjelpe folk i forbindelse med hørseltap.

Her svarer forbundsleder Morten Buan på fem vanlige spørsmål om hørsel.

Les også: Hvorfor er det flaut å bruke høreapparat?

1. Når begynner hørselen å svikte?

– Risikoen for hørselstap starter allerede fra 40-årsalderen, og du har alt å tjene på å få sjekket ut mistanken så raskt som mulig, begynner Buan.

Det kan være greit å skaffe seg høreapparat så fort som mulig.

– I gjennomsnitt tar det mellom sju-ti år fra folk merker at de hører dårlig til de begynner med høreapparat. I løpet av den tiden kan mye gå tapt når det gjelder kommunikasjon og livskvalitet.

Les også: Disse høreapparatene er det ingen som ser



2. Hvordan merker jeg at hørselen er blitt dårligere?

- Et av de vanligste tegnene på svekket hørsel er at du mister ord og sammenhenger når flere mennesker er samlet på ett sted. Kanskje føler du at andre mumler, eller du beskylder dem for å snakke for lavt.

- Andre tegn på nedsatt hørsel kan være at du vil ha høyere volum på radio og TV enn de rundt deg. Eller at du strever med å høre teksten i sanger, forklarer Buan.

Les også: Se alt du kan koble til høreapparatet

3. Hvem kan hjelpe ved mistanke om hørselstap?

Forbundsleder i Hørselshemmedes Landsforbund, Morten Buan. Foto: HLF

– Hvis du mistenker svekket hørsel, er det viktig å ta grep: Start hos fastlegen eller bedriftshelsetjenesten, slik at du får henvisning til hørselstesting, eller en privat øre-nese-hals-spesialist som tilpasser høreapparat, svarer Buan, og fortsetter:

– Det er audiografer som har ansvar for utredning og rehabilitering av hørselshemmede og vil hjelpe deg med å finne et høreapparat som er tilpasset dine behov. Lyden er av høy kvalitet, samtidig som apparatene er blitt mer diskré. Det gjør at stadig flere opplever det å bruke høreapparat som noe positivt.

Les også: Slik bytter du batteri i høreapparatet

4. Hvorfor må jeg bruke høreapparat?

Ubehandlet hørselstap kan kobles til en rekke risikofaktorer, deriblant øker faren for depresjon, angst , ulykker og utvikling av demens.

Jo tidligere du begynner med høreapparat, desto mer vellykket blir rehabiliteringen av hørselen.

– Mange synes det er uvant og voldsomt med så mye lyd. I gjennomsnitt trenger hjernen din tusen timer for å lære å bearbeide lyd på en ny måte. Med aktiv bruk av høreapparat kan du fortsatt være med sosialt og ta del i de viktige samtalene med familie og venner også i årene fremover, sier Buan.

Les også: Dette er de vanligste sykdommene som rammer eldre

5. Hvorfor bør jeg være åpen om at jeg hører dårlig?

Det er ingen tvil om at dårlig hørsel kan være frustrerende og tøft, både for deg og andre, forteller Buan.

– Du kan føle deg ensom og utenfor, fordi hørselstapet gjør det vanskelig å delta i samtaler og i sosiale settinger. Det å høre dårlig er energitappende fordi du hele tiden anstrenger deg for å oppfatte lyder og samtaler.

– Hemmelighold kan bli en ekstra stressfaktor. Åpenhet også overfor arbeidsgiver kan gi en enklere hverdag på jobb.

Les også: Her er symptomene på at du trenger høreapparat

Artikkelen ble først publisert av Vi.no - ny nettavis for godt voksne.