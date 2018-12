– 700.000 nordmenn plages av «juleallergi»

1 av 5 av oss reagerer på alt fra juletrær til adventslys ifølge undersøkelse.

Ikke alle gleder seg like mye til jul. En fersk undersøøkelse gjennomført av YouGov for Allergiguiden viser at 700 000 nordmenn har «juleallergi», hvilket innebærer allergilignede symptomer som følge av det vi normalt omgir oss med i julen. Først og fremst gjelder det juletrær, juleplanter og røkelse, men juleallergikere kan også reagere på blant annet julekrydder til adventslys.

«Juleallergi» gir seg som oftest til kjenne i form av tett nese, kløende øyne og nysing, men også rennende nese og kløe er meget utbredt. Flere av symptomene på «juleallergi» kan forveksles med symptomene på en forkjølelse, men det finnes en måte å skille de to fra hverandre.

– Mens en forkjølelse ofte går over etter en uke eller to, vil allergiske symptomer vedvare dersom du utsettes for allergener. Feber er et annet tegn på at du er forkjølet og ikke allergisk, for feber er ikke et vanlig symptom på allergi, i følge Anders Østrem, spesialist i allmennmedisin, i en pressemdling.

Levende lys kan irritere luftveiene hos følsomme personer. Foto: Shutterstock

– Oppsøk lege



Ifølge undersøkelsen oppgir flere juleallergikere at de forsøker å unngå allergener som for eksempel juletrær og juleplanter. Mange velger også å rengjøre hjemmet ekstra grundig for å fjerne støv og annet som kan framkalle allergi. Andre velger rett og slett å dra ut av landet for å unngå «juleallergi».

Østrem sier han er glad for at så mange tar «juleallergi» på alvor.

– Det er bra at folk velger å iverksette ulike tiltak mot «juleallergi». Det viktigste er imidlertid å oppsøke lege. Allergiguiden-undersøkelsen viser at annenhver juleallergiker tar reseptbelagte medisiner, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Det er mange flere som er plaget, men som ikke er klar over at de har allergiske reaksjoner, sier Østrem.

Slik håndteres «juleallergi»

Østrem råder folk til å gå til fastlegen og komme i gang med medisinering i god tid før julen setter inn og understreker at det er hjelp å få.

– Allergikere har i dag tilgang til effektive medisiner. Veldig ofte gir kombinasjons-nesespray, eventuelt kortison alene, svært god effekt. Andre gode behandlingsalternativer er øyedråper eller allergitabletter. Du bør oppsøke lege dersom du har allergilignende symptomer som tett, rennende og irritert nese, kløe i øyne samt tung pust, avslutter Østrem.