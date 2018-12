Fant dement far liggende i egen avføring

Nå har Fylkesmannen i Vestfold konkludert med at Holmestrand kommune har sviktet ham.

På ni måneder ble demente Laszlo Lørincz flyttet mellom fire ulike institusjoner. Familien har kjempet en lang kamp for at han skulle få omsorgen han har krav på. Nå får kommunen refs, melder NRK.

Fylkesmannen i Vestfold konkluderer med at Holmestrand kommune har sviktet Lørincz.

– Det er trist det er nødvendig å klage på så mye over så lang tid, uten at noe skjer, sier Laszlos datter, Gabriele Lørincz, til NRK.

– Ordet beklager har mistet sin tyngde



Ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand kommune sier det er svært beklagelig at pårørende ikke har blitt hørt.

Gabriele Lørincz mener ordet beklager er oppbrukt i denne prosessen.

– Vi har fått beklagelser i over et år, uten at det har skjedd endringer. Da mister ordet sin tyngde, sier hun til NRK.

Tilsyn avdekket flere lovbrudd



Faren har på en av institusjonene fått beroligende midler uten å ha blitt informert og flere ganger blitt skjermet fra de andre pasientene ved at personalet satte en stol foran døra.



Og etter at kommunen kjøpte en plass til Lørincz hos det private selskapet Omsorgspartner Vestfold på Vivestad i Re, fant familien ham liggende på gulvet i sin egen avføring.

Fylkesmannen har funnet ut at det er begått flere lovbrudd, også ved tilbudene til andre pasienter, etter at de har gått gjennom praksisen til Omsorgspartner Vestfold.

Daglig leder Eli Gåsemyr i Omsorgspartner Vestfold ønsker ikke å gå inn på detaljene i rapporten som angår selskapet, men sier til NRK at de alltid ønsker å jobbe med kvaliteten i tjenesten og at det derfor er fint med tilsyn.