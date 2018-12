Luftforurensning forkorter gjennomsnittlig levealder globalt med to år

Ny forskning viser at giftige luftpartikler forkorter vår gjennomsnittlige levealder med 1,8 år, noe som gjør luftforurensning til hovedtrusselen mot global helse.

Nye analyser viser at luftforurensning reduserer den gjennomsnittlige levealderen over hele verden med nesten to år. Det gjør luftforurensning til den største trusselen mot vår helse.

Den nye forskningen undersøker partikkelforurensning forårsaket av fossilt brennstoff fra kjøretøy og industri. Studien avdekker at i mange deler av de verst rammede landene, som India og Kina, forkortet dette den gjennomsnittlige levealderen med hele seks år.

Studien gikk ut på å pare forskning på redusert levealder som følge av langvarig eksponering for partikler med meget detaljerte forurensningskart. Resultatene viser blant annet at skadeomfanget av giftig luft er større enn omfanget forårsaket av sigarettrøyking eller hiv og aids.

Direktør for Energy Policy Institute ved University of Chicago, Michael Greenstone, ledet arbeidet.

– Mens folk kan slutte å røyke og ta forholdsregler som beskytter dem mot sykdommer, er det lite de individuelt kan gjøre for å beskytte seg mot luften de trekker ned i lungene.

– Forskningen forteller forbrukere og beslutningstakere hvordan partikkelforurensning påvirker dem og deres lokalsamfunn, og avslører fordelene med en politikk som reduserer partikkelforurensning.

Verdens helseorganisasjon har uttalt at 90 prosent av alle mennesker utsettes for helseskadelig luft, og at det å puste den inn dreper syv millioner mennesker årlig. Flere milliarder blir skadet.

Innbyggere i Beijing, utstyrt med maske for ikke å trekke all forurensningen ned i lungene. Foto: Reutrers/Jason Lee/NTB Scanpix

– Alvorlig helserisiko



I oktober erklærte WHOs generaldirektør at luftforurensning er den «nye tobakken».

– Til tross for denne epidemien av unødvendige, forebyggbare dødsfall og helseskader, innhylles planeten i en smog av selvtilfredshet, sier Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tallet på premature dødsfall som følge av luftforurensning kan med sikkerhet sies å være for lave, da estimatene kun tar for seg partikkelforurensning og de fem mest korrelerende dødsårsakene. Estimater med bakgrunn i nye, forbedrede modeller indikerer en total på ni millioner dødsfall som skyldes partikkelforurensning. Nye koplinger til helseskader avdekkes månedlig, og særlig barn ser ut til å berøres. Studier har blant annet vist at luftforurensning kan koples til underutviklede lunger og overvekt hos barn.

I den nye studien skapte de en måling som forskerne har kalt luftkvalitetslivsindeksen (AQLI). Denne gjør det mulig for folk å finne ut, avhengig av hvor de bor, hvor mye lengre de ville levd om de pustet luft som møtte WHOs kriterier.

– Rundt om i verden puster folk i dag inn luft som utgjør en alvorlig helserisiko for dem. Måten denne risikoen kommuniseres på, er likevel veldig ofte uklar og forvirrende, sier Greenstone.

– Vi utviklet AQLI for å motvirke disse manglene. Den tar partikulære luftforurensningskonsentrasjoner og kopler dem til kanskje den viktigste variabelen som finnes, nemlig forventet levealder.

Ville ha levd 8,3 år lengre



Folk i India ville i gjennomsnitt levd 4,3 år lengre hver, hvis deres nasjon møtte WHOs retningslinjer. I Uttar, Pradesh ville de levd 8,6 år lenger.

I USA bor omtrent en tredjedel av befolkningen i områder med forurenset luft. Her kan de som bor i de mest forurensede områdene forvente å leve opptil ett år lenger dersom luften var ren. I London viser forskningen et gjennomsnittlig kutt i levealder på fire måneder.

Dette bildet, tatt i november i år, viser hvordan forholdene er i New Delhi, India. Foto: Money Sharma / AFP

På verdensbasis er den gjennomsnittlige reduksjonen i levetid på 1,8 år – mer enn de 1,6 år årene med reduksjon i levealder som kommer fra tobakksrøyking.

Andre farer for menneskers helse har enda mindre effekter – urent vann og sanitære forhold kutter forventet levetid med sju måneder, hiv og aids med fire måneder, mens dødsfall som følge av krig og terrorisme tilsvarer en reduksjon på 22 dager i gjennomsnittlig levealder globalt.

