Julemat og helse:

Få i deg nok vann og fiber, beveg deg mellom måltidene og dropp trange klær og hold in-strømpebukse når du vet du skal spise mye julemat, råder klinisk ernæringsfysiolog.

Desember er for noen av oss et eneste stort etegilde, hvor man går fra julebord, til juleselskap, til julelunsj, til julebord ... Og slik fortsetter det helt til over nyttår.

Kristine Møller er klinisk ernæringsfysiolog og jobber på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Hun ser ingen grunn til at man ikke skal kose seg i desember.

– Det blir litt voldsomt å si at «det bør man ikke spise». Tenk mer på mengden og kle deg i behagelige klær før et stort julemåltid, råder klinisk ernæringsfysiolog Kristine Møller. Foto: Meda / Mageguiden.no

Men det er ikke noen hemmelighet at mye ribbe, pinnekjøtt og lutefisk, med knasking av julegodter og de syv sortene innimellom, er tung kost for kroppen. Og det kan fort bli ubehagelig.

– Det er gjerne snakk om kortvarig ubehag. Man kan lett føle seg stinn, for det er mye mektig mat man spiser, med fete tilbehør. I tillegg spiser man gjerne mer enn man pleier og kan få treg mage. Noen kan få halsbrann fordi maten er så fet og gjerne kombineres med mye alkohol og kaffe, sammen med stress, sier Møller til ABC Nyheter.

– Hva kan man gjøre når ubehaget først er et faktum?

– Drikk mye vann. Gå på do og bruk god tid på ramma. Kroppen bruker lenger tid på å fordøye fet mat. Gå deg en tur, det hjelper alltid med frisk luft og mosjon, råder Møller.



Lege Joakim Iversen har tidligere uttalt til ABC Nyheter at julefråtsing kan forverre kroniske livsstilssykdommer.

– I tillegg kan blodsukkersvingninger føre til ytterligere fråtsing, ustabilt humør, irritabilitet og dårligere julestemning, sa han.

– Dropp hold in-strømpebuksa



Med litt planlegging kan man også begrense både halsbrann, oppblåsthet, magesmerter og kvalme.

– Man kan drikke mye vann gjennom dagen før man skal på julebord. Og hvis man vet at det blir overflod senere på dagen, spis en fiberrik frokost. Det blir gjerne mindre frukt og grønt i juletiden, så det kan man gjerne velge som mellommåltider, for å få i seg mer fiber. Fiber og vann hjelper å holde magen i gang, sier ernæringsfysiologen.

Hvis man gruer seg og vet at man får seriøst ubehag etter et stort julemåltid, kan man planlegge litt og se om man for eksempel kan gå dit man skal, i stedet for å kjøre, råder Møller.

Fysisk aktivitet både skjerper appetitten og gjør at kroppen tåler store mengder mat bedre.

– Man kan også ta på seg behagelige klær. Noen av oss kvinner ligger på gulvet for å få på oss hold in-strømpebuksen før vi skal i juleselskap. Når man vet at man skal spise mye og sitte lenge til bords, kanskje man heller skal ta på seg noe man føler seg komfortabel i også etter to porsjoner lutefisk og karamellpudding, sier hun og fortsetter:

– Har man det mer behagelig, blir man også mindre stresset og da får man det bedre i magen. Stress er direkte relatert til mageproblemer.

– Man må ikke spise syv sorter



Skal man kutte ut én julemattradisjon med tanke på helsa, så er det småkakene, har ernæringsprofessor Biger Svihus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet uttalt til ABC Nyheter tidligere.

– Hvis jeg skal trekke frem den julematen som er mest usunn, så er det julekakene. De syv sortene. De består stort sett av de tre verste ingrediensene du kan ha i norsk kosthold: det er fett, mel og sukker, sa han.

Kristin Møller vil ikke be folk om å kutte ut noen av juletradisjonene.

– Det blir litt voldsomt å si at «det bør man ikke spise». Tenk mer på mengden, råder hun og fortsetter:

– Må man spise syv sorter? Nei, man må ikke det. Det er lov til å ta et halvt kakestykke. Og man må ikke smake på alt i bufféten. Man må heller ikke spise opp hvis man har forsynt seg for mye. Måtehold er dessverre det kjedelige, men viktigste rådet.

Selv synes hun ribbefettet er det ekleste ved julematen.

– Særlig når man ser hvordan det ser ut når det blir kaldt. Det er en «yrkesskade», men jeg tenker med en gang på hvordan det ser ut inni kroppen. Hvis man tenker på det, kanskje man spiser mindre av akkurat ribbefettet, sier Møller.

– Men hvis det er den ene ribbemiddagen man skal spise i jula, så ville jeg ikke mast med det heller, legger hun til.

– Spis mer grønnsaker



– Er julematen egentlig så ille?

– Svaret er både ja og nei. Svinekjøtt er nokså magert, surkål er ganske sunt og poteter er bra. Men med alt ribbefettet blir det noe annet. Selve svoren er huden til grisen, så den er ikke så feit. Så hvis man fjerner det synlige fettlaget fra kjøttstykkene er det ikke så verst, svarer ernæringsfysiologen.

– Selve lutefisken er ikke så feit, men det er tilbehøret med bacon og ribbefett som trekker ned. Dette kan man begrense. Pinnekjøtt er verre, der er det mye fett innimellom som er vanskelig å fjerne, sier hun og fortsetter:

– Kalkunkjøttet er magert, men så har du kanskje fløtegratinerte poteter, soppsaus og slike ting til og da blir det «verre» igjen. Klarer man ikke holde igjen på porsjonsstørrelsen, og det kan være utfordrende for mange, så kan man få ubehag.

Om man vil gjøre julemåltidene sunnere så kan man øke mengden grønnsaker, som er den sanne supermaten i kostholdet vårt, har ernæringsprofessor Birger Svihus forklart til ABC Nyheter tidligere.

Han fikk støtte fra professor mat- og ernæringsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, Wenche Frølich.

– Jeg vil også kaste inn en brannfakkel: poteten. Poteter er kjempefint tilbehør til julematen, du skal spise veldig mye før du blir tykk av poteter. Jeg synes faktisk den har fått et ufortjent dårlig rykte, det er en fantastisk matvare, med mye næringsstoffer, og de smaker kjempegodt, har hun tidligere uttalt til ABC Nyheter.

