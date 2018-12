Tande om sykdomsmarerittet: – Gjorde meg mer voksen

Daniel-André Tande er klar på at den helsemessige skrekkopplevelsen han måtte gjennom i etterkant av forrige sesong har forandret ham som menneske.

Verdensmesteren i skiflyging ble rammet av det svært sjeldne Stevens-Johnson-syndromet i starten av mai. Det resulterte i hasteinnleggelse på Rikshospitalet, der han ble liggende i ti dager. Store sår i munnen var blant de smertefulle utslagene av den alvorlige diagnosen.

I etterkant har ikke Kongsberg-hopperen lagt skjul på at det kunne gått riktig galt dersom han ikke hadde oppsøkt hjelp og fått behandling på et tidlig tidspunkt.

Nå er skrekkopplevelsen tilbakelagt, men på ingen glemt. Tande er klar på at den skremmende sykdomsepisoden har satt varige spor i ham.

– Jeg føler det har gjort ganske mye med meg som person. Jeg føler jeg har vokst mye av den hendelsen, og jeg har vært gjennom mye i løpet av ett år, sier han til NTB.

Erfaringer og lærdom

Erfaringene har i første rekke gitt ham nye perspektiv.

– Jeg vet at ett dårlig renn ikke er verdens undergang. Det er mye verre ting som kan skje enn at man hopper dårlig. Jeg føler meg mer voksen. Jeg er flinkere til å se et helt bilde av hvordan ting henger sammen, sier lysluggen ærlig.

– Det kommer på ett vis noe godt ut av det du har opplevd?

– Ja, jeg tror kanskje det kan komme noe godt ut av det. Jeg har lært noe jeg kan ta med meg videre, ikke bare karrieren, men livet ut, sier forrige sesongs verdensmester i skiflyging.

Les også: Er det greit å forske på blodet til døde mennesker?

(Saken fortsetter under)

Daniel-André Tande i svevet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Tande vet at sykdomsproblemene kostet ham mye trening. Han raste også ned i vekt. Det kan potensielt få konsekvenser for den kommende VM-sesongen. Selv om Tande føler han ligger «tett opp mot maks hva gjelder fysisk kapasitet» nå, er det usikkerhet knyttet til om slitasjen vil merkes i større grad enn tidligere utover vinteren.

– Det er selvsagt det største usikkerhetsmomentet, for det får man ikke svar på før godt ut i sesongen. Jeg er bare nødt til å være flink og trene det jeg skal mellom renn gjennom hele sesongen, og satse på at det gjør susen, smiler Tande.

Les også: Slik kan medisiner påvirke humøret ditt

Lang sesong

24-åringen er krystallklar på at det ikke er aktuelt å spare seg selv underveis for å være sikker på at han står løpet helt ut.

– Absolutt ikke. Jeg kjører full gass, så får det bære eller briste. Det er sånn det har blitt. Skal du være med i toppen, må du nesten være med på alt, for det er ingen som tar pause, sier Tande.

(Saken fortsetter under)

Daniel-Andre Tande var redd han kom til å dø etter sykebesøk på over en uke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høydepunktene står i kø i det som i sedvanlig stil blir en heseblesende hektisk vinter for hopperne. Hoppuka, VM i Seefeld og Raw Air er peker seg ut som hovedpunkter. I tillegg skal Tande forsøke å forsvare VM-gullet i skiflyging i Planica.

VM-rennene i Slovenia står først på kalenderen i slutten av mars. Da gjelder det å ha krefter spart.

Les også: På jakt etter en kur mot kreft: Hvordan drepe en morder