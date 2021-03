Gamle slanger og pakninger er en årsak som går igjen når kjøkkengulvet eller hele etasjen flyter over av vann, ifølge kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

I fjor var det 5984 vannlekkasjer og -skader fra såkalte vanntilkoblede maskiner, viser bransjetall fra Finans Norge. Så høyt har tallet aldri vært før. Vannlekkasjene forårsaket skader for over 292 millioner kroner, skriver If i en pressemelding.

En bølge av vannskader

Sigmund Clementz er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: If

De siste årene har skadeantallet ligget rundt 4500, men i 2016 var det over 5335 vannskader. I 2019 var tallet 4396 vannskader på grunn av lekkasjer fra vanntilkoblede maskiner.

– En god del av skadene blir veldig store fordi mange boliger mangler sluk på kjøkkenet til å takle vannet. Dette gjelder først og fremst eldre boliger, fordi det ikke var krav om sluk på kjøkken tidligere, sier Clementz.

– Slikt som kaffemaskiner med vanntilførsel og kjøleskap med isbitmaskin fantes ikke på norske kjøkken før, og disse nye innretningene er med på å dra opp tallene. På 70-tallet var det vanlig med oransje eller grønn linoleum på kjøkkengulvet. Belegget tålte en støyt. Nå har mange dyr parkett, og stua går gjerne i ett med kjøkkenet. Klart skadene blir større og mer kostbare, sier han.

- Bør ha lekkasjestopper



Ifølge Sigmund Clementz i If er lekkasjestoppere og vannsensorer viktige våpen for å redusere vannskader på kjøkkenet.

– Da får du raskt beskjed om at noe er på ferde, og vannet stoppes slik at skaden ikke blir så stor som den kunne blitt. Det kjedelige med vannskader i flermannsboliger, bygårder og blokker, er at én eller flere naboer ofte også blir rammet, sier han.

Se video: Skulle bytte gulvet, fant eldgammel "skatt"