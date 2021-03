Nye oppussingsråd for boligeiere

Boligen er noe av det mest verdifulle vi eier. Nå starter oppussingssesongen, og da er det viktig at vi tar smarte valg og gode grep når vi pusser opp, sier senioringeniør Ingunn Marton i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Ingunn Marton, senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Foto: DiBK

– Når vi kjøper bolig er det fristende å legge penger i å bytte kjøkken, bygge nytt bad eller legge nytt gulv. Dette er forhold som vi legger merke til og som gjør boligen til vår egen. Det er vanskelig å vurdere oppussingsbehovet på det vi ikke ser umiddelbart, som at vegger, tak og vinduer lekker varme eller at dreneringen rundt huset har gått ut på dato. Nå har vi laget oppussingsråd som hjelper deg å pusse opp smartere, forteller Marton.

Ekstremt nedbør skader mye



Direktoratet har fått med seg forsikringsselskapet Fremtind på laget når oppussingsrådene skal lanseres. Fremtind har de siste tre årene registrert nær 25.000 vannskader forårsaket av ekstrem nedbør, blant forsikringskundene i SpareBank 1 og DNB. Disse skadene har en estimert erstatningskostnad på om lag 720 millioner kroner.

– Skal du pusse opp eller bygge på anbefaler vi å prioritere tiltak som gjør at huset tåler fuktigere klima og mer nedbør. På den måten kan vi, og våre barn og barnebarn, fortsatt ha hus som det går an i å bo i, i mange år fremover, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.

Grep som hever standarden

Nesten én million boliger er pusset opp de siste 12 månedene og nærmere 40 prosent av oss planlegger å pusse opp de nærmeste årene viser en undersøkelse som Prognosesenteret har utført for direktoratet.

Undersøkelsen viser også at to av tre av de som har pusset opp enebolig eller småhus, malte innvendig. Kun én av tre utførte tiltak som hevet standarden, slik som å skifte vinduer, drenere, etterisolere, bytte tak eller ytterkledning.

Kun én av tre som skiftet vinduer, vet isolasjonsevnen (U-verdien) på vinduene de har byttet til. Og kun halvparten av de som bytter ytterkledning på huset tar hensyn til klimaendringer.

– Mange eier en bolig fra 70- eller 80-tallet. Det betyr at huset er 40-50 år gammelt. Både taktekking og kledning på vegger kan være modne for utskiftning, og da anbefaler vi at du samtidig vurderer å etterisolere. Dersom vinduene skal skiftes, bør du velge vinduer som er lette å åpne og med bedre isoleringsevne, fortsetter Marton.

– Trinn og snublekanter egner seg dårlig både for de yngste og de eldste, sier Ingunn Marton. Foto: Foto: Carl Martin Nordby

Pusse opp smartere

Direktoratet for byggkvalitet er ansvarlig for byggteknisk forskrift (TEK17). Vanligvis kommer direktoratet med krav til hvordan boliger og byggverk skal settes opp, men oppussingsrådene er anbefalinger.

– Vi er opptatt av å heve nordmenns kunnskap om oppussing og hvilke grep de bør ta når de likevel skal pusse opp. Den gjennomsnittlige eneboligen i Norge er fra sent 70-tall og bygget etter andre kvalitetskrav og annet regelverk. Det betyr at mange norske boliger er klare for å bli oppgradert. Med våre oppussingsråd blir det enklere for boligeier å ta smarte valg under oppussingen.

Samarbeider med næringslivet

Direktør i DiBK, Per-Arne Horne, forteller at direktoratet har inngått samarbeid med næringslivet og interesseorganisasjoner for å sikre at rådene skal nå ut til boligeiere.

– Rådene våre skal bidra til at folk oppnår høyere kvalitet på boligene sine og at boligene står seg i enda mange tiår, til glede for nye generasjoner. For å spre budskapet er vi veldig fornøyd med at både forsikringsbransjen, byggevarehandelen, interesseorganisasjoner, tjenesteleverandører og andre forhandlere ønsker å dele våre råd. Her kan vi sammen være gode rådgivere for boligeiere som vil pusse opp smartere.