Enten du er hageproff eller fersk amatør så kommer du ikke langt uten riktig utstyr. Vi har valgt ut ti hageredskaper vi mener du ikke klarer deg uten.

Hekksaks

Gardena oppladbar hekksaks

Når hekken må trimmes, er dette din beste venn. Den oppladbare hekksaksen fra Gardena er perfekt for enkel beskjæring av middels høye hekker. Hekksaksen er lett å bruke og garanterer en effektiv, rask og ren klipping av hekken i hagen din.

Teleskopstige

Teleskopstigen kan bli opptil 3 meter høy og foldes lett sammen

Det er alltid noe som må fikses i høyden, og med en teleskopstige kommer du til overalt. Stigen kan bli opptil tre meter høy, og er den mest komfortable stigen på markedet. Trinnene er brede og riflede, slik at de er komfortable å stå på og reduserer sklifaren. Teleskopstigen foldes enkelt sammen og tar liten plass når den ikke er i bruk.

Løvrive

En solid og god løvrive gjør jobben lettere når høsten kommer

Vær forberedt når høsten kommer og løvet faller. En solid løvrive gjør ryddejobben enkel. Løvriven har 16 pinner av pulverlakkert fjærstål, slik at den takler både små og store jobber i hagen din.

Vanningssystem

1. Gardena AquaBloom Ferievanning egner seg godt til terrasser og balkonger 2. Gardena Smart Sensor Control Startpakke egner seg godt til litt større areal

Installer et vanningssystem og reis bort fra hagen med god samvittighet. Gardena AquaBloom Ferievanning er et komplett solcelledrevet vanningssystem som installeres uten verktøy. Perfekt for ferievanning av balkonger og terrasser. Vanningssystemet trenger verken vannkran eller tilgang til elektrisitet i hagen eller på altanen. Det er helt solcelledrevet, kranløst og ledningsløst. Du trenger bare en ekstra vannbøtte, så er alt klart.

Har du en større hage du skal reise fra, velger du Gardena Smart Sensor Control Startpakke. Dette vanningssystemet kobles til vannkranen din ute og inneholder en vanningstimer som kan vanne opptil seks ganger per døgn, fra ett minutt opptil ti timer om gangen. Sammen med sensoren kan vanningen stilles inn til å skje når jorden når en viss fuktighet, eller på dager da lysintensiteten overskrider en viss verdi.

Gresstrimmer

Ledningsløs gresstrimmer fra Black & Decker

Gresstrimmeren fra Black & Decker gir deg en ledningsløs frihet og klipper hele 1500 meter på en lading. Gresstrimmeren er perfekt for mellomstore hager og sikrer at du får klippet i alle kroker og kriker, der gressklipperen ikke kommer til.

Høytrykksspyler

Hold overflatene utendørs rene med en høytrykksspyler. Denne er liten og smidig og egner seg godt til rengjøring av for eksempel sykler, balkong og husvegger.

Varmelampe

SunWind Terrassevarmer Bordmodell

Nyt kveldene og forleng sommersesongen med en terrassevarmer. Terrassevarmeren fra Sunwind er gassdrevet og avgir en lun og god varme, samtidig som den tar seg godt ut på bordet.

Solcellebelysning

Solcelledrevet lampe skaper stemning på sene sommerkvelder

Skap stemning i hagen med solcelledrevne lamper. Star Trading Sunlight kan henges opp i hagen, fra en pergola eller på en balkong, og er både dekorativ og gir et vakkert lys etter skumring.

Beskjæringssaks

Proff beskjæringssaks fra Bahco gjør jobben lettere

Beskjæring av planter og trær går som en lek med en proff beskjæringssaks. Beskjæringssaksen fra Bahco har ulike vinkler på skjærehodet, slik at du orker å klippe lenger uten å føle trøtthet og smerte i hender og armer. Den har et roterende nedre håndtak, som følger håndens bevegelse ved klipping, noe som gjør at man blir enda mindre sliten.

Kobber mot brunsnegler

Bruk kobberteip for å holde brunsneglene unna planter og bed

En av de mest plagsomme småkrypene i hagen er brunsneglen, også kjent som mordersneglen, som dukker opp hver vår. De invaderer hager og bed og gjør stor skade på planter. Ved å lage hindringer rundt bedene i hagen, blir det vanskeligere for sneglene å komme frem til godsakene. Fest kobberteip rundt bed, blomsterpotter og pallekarmer. Brunsneglene liker nemlig ikke kobber, og vil derfor ikke krype over.