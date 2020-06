Artikkelen inneholder annonselenker

Markise eller lameller? Gjennomsiktig eller lystett? Du kan velge og vrake i solskjerming, og det er behovene dine som avgjør hva du skal velge. Er det først og fremst varme og lys du vil stenge ute, eller innsyn fra nysgjerrige naboer?

Lamellgardiner mot sol og innsyn

Lamellgardiner skjermer for sol og innsyn og passer fint både i stuen og i hagestuen. Velg mellom et utvalg farger slik at de passer inn i hjemmet.

Lamellgardiner er et naturlig valg når du ønsker å skjerme for sol og innsyn fra store vinduer eller terrassedører innendørs. De kan enkelt monteres foran vinduer og glassdører, eller fungere som en romdeler, og justeres i ulike posisjoner etter hvor mye lys du vil slippe inn. Lamellene fås fra 80 centimeter til fire meters bredde, og kan kappes til i ønsket lengde. Du får dem i et bredt utvalg av farger, slik at de passer til resten av interiøret ditt.

Markise slipper inn lys, men holder solen ute

Velg markiser i screenstoff om du ønsker å skjerme for solen, men allikevel vil slippe inn naturlig dagslys

Markise er en av de aller vanligste formene for utvendig solskjerming, og fungerer veldig godt hvis det først og fremst er sjenerende sollys du ønsker å stenge ute. Vindusmarkiser i screenstoff stenger ute opp til 95 prosent av varmen fra solstrålene, mens det naturlige lyset fortsatt slipper gjennom, slik at du kan nyte dagslyset uten å bli blendet.

Med sol- og vindsensor styres markisene automatisk

Markisene kan også monteres med motor og styres med fjernkontroll for ekstra enkel opp og nedjustering.

Med en sol- og vindvaktsensor styres markisen automatisk etter værforholdene ved å trekke seg tilbake i sterk vind, og ut ved solskinn. Denne automatikken gir deg et godt inneklima, også når du ikke er tilstede selv. Huset ser i tillegg bebodd ut når du ikke er hjemme. Sol- og vindvaktsensoren kan styre opptil fem markiser.

Terrassemarkise gir skygge til uteplassen

Er målet å skjerme uteplassen fra varme solstråler, er det en terrassemarkise du trenger.

Terrassemarkiser skjermer effektivt mot sol og varme

Disse lages i et skitt- og vannavstøtende stoff som stenger ute mellom 90 og 99 prosent av solstrålenes varme, slik at du kan nyte et godt måltid i skyggen, fremfor å plages med sterk sol. Markisen kan justeres med en avtakbar sveiv, eller ved å montere en motor.

Vertikalmarkiser – screen foran vinduet

Vertikalmarkisen har et screenstoff som stenger varmen ute og skjermer for innsyn

En vertikalmarkise fungerer som en rullgardin som monteres på utsiden av vinduet. Vertikalmarkisen er laget med screenstoff, som stenger ute 95 prosent av varmen fra solstrålene og hindrer innsyn utenifra, men den er perforert slik at naturlig lys slipper gjennom. Vertikalmarkisen kan leveres med motor for utvendig styring og fås i opptil tre meters bredde.

Sidemarkise, hvis innsynet er viktigst

Beskytt deg mot vind og innsyn med en sidemarkise på uteplassen

En sidemarkise er perfekt for montering på en terrasse, uteplass eller balkong der du ønsker å beskytte deg mot vind, innsyn og lavtliggende sol.

Sidemarkisene fås i tre meters lengde, og opptil 160 centimeters bredde. De er laget med skitt- og vannavvisende stoff som stenger ute nærmere 100 prosent av solstrålenes varme, og kan rulles inn og ut når det passer deg.